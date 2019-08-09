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"Спасибо, что не сбили": В Сети саркастично поблагодарили Киев за российский самолёт

09 августа 2019, 16:54  •  132 • Политика
Пользователи Сети вслед за представителем российского МИД Марией Захаровой поблагодарили Киев за разрешение российскому самолёту обойти грозу в украинском небе, но сделали это довольно саркастично. "Спасибо, что не сбили", - пишут участники обсуждения, вспоминая малайзийский боинг.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова через "Фейсбук" поблагодарила украинские власти, разрешившие самолёту российской авиакомпании "Глобус" во время перелёта из Италии в Россию войти в воздушное пространство Украины, чтобы обойти грозовой фронт.
"Отличная новость! Спасибо", - пишет Захарова.
"Есть какие-то признаки вменяемого поведения", - соглашаются её подписчики в "Фейсбуке". При этом некоторые из участников обсуждения скептично отнеслись к новости. "Спасибо, что не сбили. Будь я пилотом, тридцать раз подумал бы лететь над этими упырями", - пишет, к примеру, Андрей Крайнюк.
"Да, спасибо им. Но я бы побоялась летать над их территорией. Судьба малайзийского боинга не лучший выбор. Потом свалили бы всё на грозу", - поддержала Софи Бюзе.
"Радоваться особо не надо! Пассажиры подвергались опасности! Два сбитых пассажирских лайнера за 10 лет и отказ Украины признать свою вину!" - полагает Виктор Новицкий.
Фото: фейсбук/Мария Захарова

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