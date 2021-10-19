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"Спасибо Байдену!": Жители США обвинили Вашингтон в подготовке Третьей мировой войны

19 октября 2021, 12:20  •  59 • Политика
Жители США обвинили официальный Вашингтон в подготовке Третьей мировой войны после решения России по НАТО. "Спасибо Байдену!" - с горькой иронией пишут комментаторы из США.
Таким образом читатели сайта телеканала Fox News прокомментировали ответные меры Москвы на высылку дипломатов при НАТО.
По мнению пользователя JoshuaV, "всем известно, что вся суть НАТО в коррупции", а "русские просто не хотят тратить деньги на бессмысленную миссию в бесполезной НАТО".
В свою очередь пользователь с ником dallascena считает, что НАТО стала "хулиганской организацией" и из-за её поведения будет конфликт.
"Потому что НАТО ведёт себя как в 90-е, когда никто в мире не мог противостоять её агрессии", - написал он, отметив, что в альянсе "в итоге ничего не усвоили, а время потрачено впустую".
"Спасибо Джо Байдену за подготовку сцены для Третьей мировой войны", - "поблагодарил" американского президента ещё один читатель.

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