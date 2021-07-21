"Спасения нет. Армагеддон!": Японцы признали, что американская ПРО не защитит их от русских ракет

Японцы признали, что американская система ПРО не сможет защитить их от русских ракет "Циркон" в случае войны. "Спасения нет. Армагеддон!" - пишут они.

Так портал Yahoo News Japan прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", которые проводились в Баренцевом море. Ракета была выпущена с борта фрегата "Адмирал Горшков" и успешно поразила наземную тренировочную мишень.

Японские журналисты отметили, что из-за гиперзвуковой скорости ракету не в состоянии перехватить ни одна из существующих сегодня систем ПРО, включая американскую Aegis. А если русские оснастят "Циркон" ядерной боеголовкой, то у противника не останется никаких шансов.

Если такая ракета будет нести ядерную боеголовку, то спасения от неё нет. Армагеддон! - цитирует одного из японских читателей портал "Народные новости".

Отметим, что ракета "Циркон" может разгоняться до 10 Махов. На таких скоростях перехватить ракету невозможно. Появление гиперзвукового оружия делает бессмысленной всю обширную сеть американской ПРО, которую США расширяли годами и в которую вложили миллиарды долларов.