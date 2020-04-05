"Спасайся, русские идут": Американцы по российской помощи определили мерило сверхдержавы

На сайте телеканала Fox News появилась статья, в которой описана российская помощь США, оказанная для борьбы с пандемией коронавируса. В Соединённые Штаты прибыл самолёт с масками и респираторами, очками и дезинфицирующими средствами, а также оборудованием. О такой помощи президенты Дональд Трамп и Владимир Путин договорились по телефону.

Материал вызвал бурную дискуссию среди читателей. Одни считают, что принимать помощь от "коммуняк" и "страны третьего мира" ниже достоинства американцев, другие благодарны России за поддержку в трудное для страны время.

"Мы, США, помогаем любой стране мира. Но вот пришлось просить о помощи самим", - написал NO Dammit.

"Искренне надеюсь, что это подарок русских, а не просьба американцев", - прокомментировал статью Hickabilly Pappy.

"Спасайся, кто может, русские идут!" - воззвал FoxCruiser.

"Посмотрите, до чего Трамп довёл государство! Мы получили помощь из страны третьего мира", - убеждён пользователь с ником BrockLanders819.

Kittykat834 в комментарии задал вопрос, продолжают ли США по-прежнему оставаться сверхдержавой. Судя по формулировке, автор сильно в этом сомневается.

"По-твоему, мерило сверхдержавы - это респираторы и медицинские маски? Надо бы сказать Пентагону, а то они что-то не то делают", - ответил MarkDS337.