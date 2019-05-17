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"Спасайся, кто может": Запрет Порошенко и Ко на выезд из Украины вызвал у Скабеевой смех

17 мая 2019, 14:39  •  117 • Политика
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда из Украины для уходящего президента страны Петра Порошенко, а также всей его политкомпании, в том числе спикера Верховной рады Андрея Парубия, премьер-министра страны Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников. Эта новость вызвала у телеведущей Ольги Скабеевой смех и иронию в соцсети: "Спасайся, кто может".
Сегодня стало известно о том, что Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу о невыезде с территории Украины сразу нескольких высокопоставленных лиц после проведения президентских и парламентских выборов в стране.
Среди тех, кого включили в стоп-лист: уходящий президент Украины Пётр Порошенко, а также вся его политкомпания. В том числе спикер Верховной рады Андрей Парубий, премьер-министр страны Владимир Гройсман и еще 177 чиновников.
Одной из первых на запрет отреагировала у себя на странице в Twitter телеведущая Ольга Скабеева. Иск о запрете на выезд вызвал у неё смех и иронию.
"Очень смешно. И очень по-украински, - отметила журналистка в соцсети. - Спасайся, кто может".
️Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда с Украины Порошенко, Парубия, Гройсмана и еще 177 чиновников

Очень смешно.
И очень по-украински. Спасайся, кто может.
— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 17 мая 2019 г.

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