"Спасайся, кто может": Запрет Порошенко и Ко на выезд из Украины вызвал у Скабеевой смех

Сегодня стало известно о том, что Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу о невыезде с территории Украины сразу нескольких высокопоставленных лиц после проведения президентских и парламентских выборов в стране.

Среди тех, кого включили в стоп-лист: уходящий президент Украины Пётр Порошенко, а также вся его политкомпания. В том числе спикер Верховной рады Андрей Парубий, премьер-министр страны Владимир Гройсман и еще 177 чиновников.

Одной из первых на запрет отреагировала у себя на странице в Twitter телеведущая Ольга Скабеева. Иск о запрете на выезд вызвал у неё смех и иронию.

"Очень смешно. И очень по-украински, - отметила журналистка в соцсети. - Спасайся, кто может".