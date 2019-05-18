Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мечеть на Нотр-Даме и унижение курьеров Delivery (Telegram.Обзор)
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Террористы и оппозиция: как США планируют развалить Россию
США не дождутся капитуляции России, а ЧФ стал лидером по новым кораблям (Геополи...
Главная / Политика

"Спасай своё, что осталось": в Сети осадили пообещавшего вернуть Крым Зеленского

18 мая 2019, 13:24  •  31 • Политика
Жители Крыма в сети резко отозвались и осадили новоизбранного президента Владимира Зеленского по поводу его обещания вернуть Крым. Они советуют ему спасать то, что осталось на Украине.
В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который каждый год отмечается 18 мая, Владимир Зеленский - новоизбранный президент Украины - на своей странице в социальной сети сообщил, что его страна вернет себе полуостров Крым. В своем сообщении он написал, что можно уничтожить людей, но только не дух всего народа. А Крым он назвал "оккупированным".
- Мы освободим родину крымских татар от оккупации, - уверен Зеленский. - На это могут уйти годы. Даже самая темная ночь заканчивается рассветом.
Но, как выяснилось в комментариях под сообщением, не все разделяют желание Зеленского.
"Никто Крым не оккупировал! За пять лет-то понять можно было. Кого освобождать будете? Это воля народа! Крымских татар вернул Владимир Путин. Спасай своё, что осталось, а то и это можешь потерять!" - пишут пользователи.
"Вам бы лучше заняться своей Украиной, своим народом, татары очень довольны и живут припеваючи", - советуют жители Крыма.
Российским полуостров Крым стал в 2014 году после всенародного голосования, когда большинство жителей изъявили желание снова жить в России. Но на Украине считают по-другому. Политики уверены, что Крым временно находится в оккупации, поэтому каждое новое руководство предпринимает попытки его вернуть. Пока эти попытки только на словах. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что вопрос с Крымом окончательно закрыт. Крым – это территория России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
17 мая 2019, 17:54
Павел Климкин написал заявление об отставке, но пока никому его не отдаст
17 мая 2019, 14:39
Русские - все "плохиши": Отказавший Голливуду Пускепалис раскрыл, что его возмутило больше всего
17 мая 2019, 14:39
Побитая Березой Скабеева заявила о победе России в ПАСЕ: "Ирине Геращенко - тоже привет"
18 мая 2019, 00:24
"Президент - клоун! Я точно смотреть буду!": Зеленскому ответили на "народное" приглашение на инаугурацию
17 мая 2019, 21:09
"Считаю честью": Командир чеченского отряда Росгвардии о включении в санкционный список США
17 мая 2019, 17:54
Командир «Терека» назвал честью свое включение в санкционный список США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 мая 2019, 11:39
«Идет подготовка»: Россия предупредила Европу о ядерной войне
12 мая 2019, 07:39
В Швеции нашли "доказательства", что Путин — самый богатый человек на планете
12 мая 2019, 10:54
«Мы не меняем курс»: Зеленский объявил войну с Россией
12 мая 2019, 10:54
"Правы, ох, как правы": Неудобную правду о Крыме от Поклонской поддержали в соцсетях
15 мая 2019, 07:24
"Уже даже не хромая утка": Депутат Рады придумал Порошенко новое обидное прозвище
12 мая 2019, 07:39
В Сети указали на двойственную природу российской "грязной нефти": Она повреждает белорусские НПЗ, но не польские и чешские
12 мая 2019, 23:54
«Будет удар в голову»: что Иран готовит для авианосца США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.