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"Спасай своё, что осталось": в Сети осадили пообещавшего вернуть Крым Зеленского
18 мая 2019, 13:24 • 31 • Политика
Жители Крыма в сети резко отозвались и осадили новоизбранного президента Владимира Зеленского по поводу его обещания вернуть Крым. Они советуют ему спасать то, что осталось на Украине.
В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который каждый год отмечается 18 мая, Владимир Зеленский - новоизбранный президент Украины - на своей странице в социальной сети сообщил, что его страна вернет себе полуостров Крым. В своем сообщении он написал, что можно уничтожить людей, но только не дух всего народа. А Крым он назвал "оккупированным".
- Мы освободим родину крымских татар от оккупации, - уверен Зеленский. - На это могут уйти годы. Даже самая темная ночь заканчивается рассветом.
Но, как выяснилось в комментариях под сообщением, не все разделяют желание Зеленского.
"Никто Крым не оккупировал! За пять лет-то понять можно было. Кого освобождать будете? Это воля народа! Крымских татар вернул Владимир Путин. Спасай своё, что осталось, а то и это можешь потерять!" - пишут пользователи.
"Вам бы лучше заняться своей Украиной, своим народом, татары очень довольны и живут припеваючи", - советуют жители Крыма.
Российским полуостров Крым стал в 2014 году после всенародного голосования, когда большинство жителей изъявили желание снова жить в России. Но на Украине считают по-другому. Политики уверены, что Крым временно находится в оккупации, поэтому каждое новое руководство предпринимает попытки его вернуть. Пока эти попытки только на словах. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что вопрос с Крымом окончательно закрыт. Крым – это территория России.
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