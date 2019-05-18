"Спасай своё, что осталось": в Сети осадили пообещавшего вернуть Крым Зеленского

В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который каждый год отмечается 18 мая, Владимир Зеленский - новоизбранный президент Украины - на своей странице в социальной сети сообщил, что его страна вернет себе полуостров Крым. В своем сообщении он написал, что можно уничтожить людей, но только не дух всего народа. А Крым он назвал "оккупированным".

- Мы освободим родину крымских татар от оккупации, - уверен Зеленский. - На это могут уйти годы. Даже самая темная ночь заканчивается рассветом.

Но, как выяснилось в комментариях под сообщением, не все разделяют желание Зеленского.

"Никто Крым не оккупировал! За пять лет-то понять можно было. Кого освобождать будете? Это воля народа! Крымских татар вернул Владимир Путин. Спасай своё, что осталось, а то и это можешь потерять!" - пишут пользователи.

"Вам бы лучше заняться своей Украиной, своим народом, татары очень довольны и живут припеваючи", - советуют жители Крыма.

Российским полуостров Крым стал в 2014 году после всенародного голосования, когда большинство жителей изъявили желание снова жить в России. Но на Украине считают по-другому. Политики уверены, что Крым временно находится в оккупации, поэтому каждое новое руководство предпринимает попытки его вернуть. Пока эти попытки только на словах. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что вопрос с Крымом окончательно закрыт. Крым – это территория России.