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"Спасатели, тела, люди в горе": Захарова показала "бойню" в СМИ

17 марта 2022, 06:40  •  137 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала пример "особого цинизма" тиражирования дезинформации о спецоперации на Украине. В пример привела публикацию в La Stampa с фото из Донецка на передовице. "Спасатели, тела, люди в горе", - обрисовала дипломат картинку, которую доносят до читателя журналисты в попытке показать "бойню", которую подают на Западе как угрозу Киеву.
Очередной показательный фейк с передовицы западной прессы показала у себя в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, на то, чтобы только перечислить названия всех тех газет, что тиражируют дезу, у неё "ушёл бы весь день". Но один пример оказался особо циничным, и мимо такого пройти невозможно.
"La Stampa вышла с фото из Донецка на передовице, - пишет Захарова, публикуя снимок передовицы издания. - Спасатели, тела, люди в горе, следы разрушений. Всё это - последствия обстрела, совершённого ВСУ в ДНР при помощи тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Однако первая полоса сразу же цинично обманывает читателя, поскольку уже там журналисты пишут, что якобы "так Киеву грозит последний штурм".
"Будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке", - негодует дипломат, подчёркивая, что "этот фейк показателен" и именно "в таком мире, придуманном западными СМИ, мы вынуждены жить последние лет… много".
Обращает внимание на себя и заголовок всего выпуска, который звучит весьма ярко и кроваво: "Бойня". Вот только это та самая бойня, на которую на Западе усиленно закрывают глаза последние 8 лет - безжалостная атака на мирных жителей со стороны украинских военных. А не Вооружённых сил России в рамках спецоперации, как это пытаются преподнести в западной прессе.
"Видимо, фото из ДНР оказалось слишком хорошо, чтобы не использовать его, и итальянским журналистам было всё равно, что они совершили подлог, выдали жертв ВСУ и добробатовцев в Донецке за киевлян, - резюмирует свой пост Захарова. - Всё сгодится ради шокирующей подачи информации в антироссийском угаре. И никому нет дела до правды. Все обслуживают одну сторону баррикад".

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