"Спасатели падали от изнеможения": Врач напомнил, как теракт 9/11 объединил Америку

В тот день медик, еще молодой мужчина, гулял со своей собакой в парке и вдруг услышал страшный грохот. Подняв голову, он увидел, как из башни Всемирного торгового центра вырывается огонь и дым.

Эмиль не поехал в больницу - имея опыт работы во время теракта, он знал, что скоро все силы, в том числе медики, будут брошены к месту трагедии. У башни он обнаружил ещё нескольких врачей, которые бежали к зданию, вскоре они вместе с ним поставили первую точку экстренной помощи.

Эмиль и его коллеги-врачи в течение недели приходили к башням, помогая людям, которых вытаскивали из-под завалов. За это время он сделал несколько фото, которыми решил поделиться только сейчас, пишет Lad Bible. В них он делал упор не на разрушения, а на спасателей, которые самоотверженно работали на месте трагедии.

"В этот день все оглядываются назад и видят лишь боль, страдания и потери. Но для меня сентябрь 2001-го - время, когда вся наша страна объединилась, несмотря на все разногласия. Каждый был готов помочь незнакомому человеку и отдать ему всё, что имеет. Спасатели падали от изнеможения", - вспоминает он.