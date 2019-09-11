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"Спасатели падали от изнеможения": Врач напомнил, как теракт 9/11 объединил Америку

11 сентября 2019, 21:09  •  66 • В мире
В память о событиях 11 сентября 2001 года американский лазерный хирург Эмиль Чинн опубликовал фотографии, сделанные в ходе его работ на месте трагедии в Нью-Йорке.
В тот день медик, еще молодой мужчина, гулял со своей собакой в парке и вдруг услышал страшный грохот. Подняв голову, он увидел, как из башни Всемирного торгового центра вырывается огонь и дым.
Эмиль не поехал в больницу - имея опыт работы во время теракта, он знал, что скоро все силы, в том числе медики, будут брошены к месту трагедии. У башни он обнаружил ещё нескольких врачей, которые бежали к зданию, вскоре они вместе с ним поставили первую точку экстренной помощи.
Эмиль и его коллеги-врачи в течение недели приходили к башням, помогая людям, которых вытаскивали из-под завалов. За это время он сделал несколько фото, которыми решил поделиться только сейчас, пишет Lad Bible. В них он делал упор не на разрушения, а на спасателей, которые самоотверженно работали на месте трагедии.
"В этот день все оглядываются назад и видят лишь боль, страдания и потери. Но для меня сентябрь 2001-го - время, когда вся наша страна объединилась, несмотря на все разногласия. Каждый был готов помочь незнакомому человеку и отдать ему всё, что имеет. Спасатели падали от изнеможения", - вспоминает он.

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