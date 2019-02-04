"Спасатели Малибу": Украинским наблюдателям за Азовским морем показали правильный "макет" смотровой башни

В Сети пошутили над украинскими пограничниками, которые создали смотровые башни для наблюдения за Азовским морем. "Спасатели Малибу" – окрестили украинских служащих, а также показали виртуальный "макет" одной из вышек.

Интернет-пользователи пошутили из-за идеи украинских пограничников вести усиленный контроль за Азовским морем. В частности, блогеров удивило, что Украина хочет построить наблюдательные башни на побережье Азовского моря.

Украина хочет построить наблюдательные башни на побережье Азовского моря. Судя по тому, какую они стену на границе построили, можно представить себе и вид этих башен. pic.twitter.com/8k7BDQey45 — Голос Мордора (@spacelordrock) 4 февраля 2019 г.

В Сети напоминают, что смотровые вышки могут завершиться с тем же результатом, что и проект "Стена". Напомним, что после громогласных заявлений на границе между Незалежной и РФ появилась "стена" в виде забора из сетки рабицы.

"Украина хочет построить наблюдательные башни на побережье Азовского моря. Судя по тому, какую они стену на границе построили, можно представить себе и вид этих башен", - пишут пользователи в Сети.

К примеру, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко даже предположил, как из этих башен за ситуацией на море будет следить Петр Порошенко.

Петр Порошенко с башни наблюдает за Азовским морем pic.twitter.com/yjKqd4YATd — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 4 февраля 2019 г.

Башнестроители ... ! Украинские пограничники построили башни для наблюдения за Азовским моремhttps://t.co/HUAwbm7Gl0 — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 4 февраля 2019 г.

Впрочем, судя по официальным заявлениям украинской стороны, башни для наблюдения вовсе не готовы для обозначенных целей. Так, руководитель Государственной пограничной службы Петр Цигикал признал, что башни еще предстоит оснастить средствами визуального и радиотехнического контроля, в результате чего они "будут интегрированы в общую систему и помогут полностью контролировать линию морской границы".