"Спасать мир и зарабатывать на этом": В Минпромторге выступили за запрет одноразовой посуды из пластика

В Министерстве промышленности и торговли России рассматривают вопрос о введении запрета на продажу одноразовых пластиковых изделий. В ведомстве считают, что такая мера позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, заявили в пресс-службе.

Уточняется, что данная инициатива была разработана в самом Минпромторге и поддержана Минприроды России. При этом в ведомстве признают, что воплощение такого запрета в жизнь в условиях рыночной экономики обязано иметь достаточное обоснование. Также необходимо учесть экономические последствия данного шага. В этой связи сроки введения запрета пока не называются. Вопрос ещё прорабатывается.

"Многие прогрессивные страны научились спасать мир и зарабатывать на этом. Россия не должна отставать", - подчеркивается в сообщении Минпромторга.

Как именно ведомство надеется заработать на введении запрета, не уточняется.