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"Спасать мир и зарабатывать на этом": В Минпромторге выступили за запрет одноразовой посуды из пластика

07 мая 2019, 23:39  •  31 • Политика
Минпромторг обдумывает введение запрета на пластиковую посуду ради улучшения экологии в России. "Многие прогрессивные страны научились спасать мир и зарабатывать на этом. Россия не должна отставать", - заявили в ведомстве.
В Министерстве промышленности и торговли России рассматривают вопрос о введении запрета на продажу одноразовых пластиковых изделий. В ведомстве считают, что такая мера позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, заявили в пресс-службе.
Уточняется, что данная инициатива была разработана в самом Минпромторге и поддержана Минприроды России. При этом в ведомстве признают, что воплощение такого запрета в жизнь в условиях рыночной экономики обязано иметь достаточное обоснование. Также необходимо учесть экономические последствия данного шага. В этой связи сроки введения запрета пока не называются. Вопрос ещё прорабатывается.
"Многие прогрессивные страны научились спасать мир и зарабатывать на этом. Россия не должна отставать", - подчеркивается в сообщении Минпромторга.
Как именно ведомство надеется заработать на введении запрета, не уточняется.

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