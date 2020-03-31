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"Спас США от математической модели": Высказывание Трампа о "хорошем сценарии" гибели 200 тыс. человек объяснили

31 марта 2020, 15:35  •  17 • В мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что если от коронавируса погибнет "всего лишь" 200 тысяч граждан страны, то это будет "хорошим сценарием". СМИ зацепились за это высказывание, не разобравшись, какой был у него контекст. Оказалось, что в дальнейшей речи Трамп "спас США от математической модели".
В Telegram-канале "Орда" появился пост, посвящённый объяснению речи Дональда Трампа. Неоднозначную фразу американский лидер произнёс на брифинге после выступления двух медиков. Врачи Энтони Фаучи и Дебора Бирск являются представителями национального штаба по борьбе с COVID-19.
Врачи рассказали, что создали математическую модель, которая помогла им спрогнозировать количество летальных исходов от коронавируса в стране. Если совсем ничего не делать, то в США станет на 2,5 миллиона граждан меньше, отметили медики.
После этого Дональд Трамп вышел на трибуну и признался, что ранее не был знаком с этим прогнозом. Он напомнил: ещё неделю назад выделил больше двух триллионов долларов на борьбу с распространением COVID-19, а потому этот негативный прогноз маловероятен. После этого он и произнёс ту самую фразу, растиражированную СМИ. Если погибнет 100-200 тысяч человек, то это будет "хороший сценарий".
"Человек спас страну от математической модели, которую впервые увидел за несколько часов до", - саркастически заметили в Telegram.
Авторы канала "Орда" сделали вывод, что Трамп и его администрация пропустили начало пандемии и вовремя не приняли адекватные ситуации меры. Ещё два месяца назад американский президент утверждал, что распространение заболевания под контролем и нет никаких проблем.
"А сегодня 45 рефрижераторов трупы в Нью-Йорке челноком возят", - отметили авторы поста.

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