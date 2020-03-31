"Спас США от математической модели": Высказывание Трампа о "хорошем сценарии" гибели 200 тыс. человек объяснили

В Telegram-канале "Орда" появился пост, посвящённый объяснению речи Дональда Трампа. Неоднозначную фразу американский лидер произнёс на брифинге после выступления двух медиков. Врачи Энтони Фаучи и Дебора Бирск являются представителями национального штаба по борьбе с COVID-19.

Врачи рассказали, что создали математическую модель, которая помогла им спрогнозировать количество летальных исходов от коронавируса в стране. Если совсем ничего не делать, то в США станет на 2,5 миллиона граждан меньше, отметили медики.

После этого Дональд Трамп вышел на трибуну и признался, что ранее не был знаком с этим прогнозом. Он напомнил: ещё неделю назад выделил больше двух триллионов долларов на борьбу с распространением COVID-19, а потому этот негативный прогноз маловероятен. После этого он и произнёс ту самую фразу, растиражированную СМИ. Если погибнет 100-200 тысяч человек, то это будет "хороший сценарий".

"Человек спас страну от математической модели, которую впервые увидел за несколько часов до", - саркастически заметили в Telegram.

Авторы канала "Орда" сделали вывод, что Трамп и его администрация пропустили начало пандемии и вовремя не приняли адекватные ситуации меры. Ещё два месяца назад американский президент утверждал, что распространение заболевания под контролем и нет никаких проблем.

"А сегодня 45 рефрижераторов трупы в Нью-Йорке челноком возят", - отметили авторы поста.