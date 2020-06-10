"Спартан" подорван: Авдеевская мина оказалась роковой для военных ВСУ

В Авдеевке утром на мине подорвался автомобиль с бойцами ВСУ. По информации с места, ранение получили 10 человек.

Отмечается, что взрыв произошёл возле Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод". "Спартан" с бойцами ВСУ был последним в автоколонне и наехал на мину.

Десять бойцов, находившихся в машине, получили минно-взрывные травмы.

По факту произошедшего ЧП начато расследование. РИА ФАН напоминает, что Авдеевка находится под контролем украинских силовиков.

Отметим, что подобные случаи не раз уже происходили в зоне боевых действий в Донбассе. Ранее близ населённого пункта Катериновка украинские военные сбились с пути и попали в зону ответственности соседней роты, и глава группы подорвался на мине ПМН-2.