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"Спартан" подорван: Авдеевская мина оказалась роковой для военных ВСУ
10 июня 2020, 16:00 • 81 • В мире
Десять украинских военных ранены при взрыве автомобиля вблизи Донецка. Инцидент произошёл утром во вторник в Авдеевке. Последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве, начато расследование.
В Авдеевке утром на мине подорвался автомобиль с бойцами ВСУ. По информации с места, ранение получили 10 человек.
Отмечается, что взрыв произошёл возле Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод". "Спартан" с бойцами ВСУ был последним в автоколонне и наехал на мину.
Десять бойцов, находившихся в машине, получили минно-взрывные травмы.
По факту произошедшего ЧП начато расследование. РИА ФАН напоминает, что Авдеевка находится под контролем украинских силовиков.
Отметим, что подобные случаи не раз уже происходили в зоне боевых действий в Донбассе. Ранее близ населённого пункта Катериновка украинские военные сбились с пути и попали в зону ответственности соседней роты, и глава группы подорвался на мине ПМН-2.
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