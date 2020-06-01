"Спалили окончательно": Список русских наёмников в Триполи оказался нерусским

Журналист Левент Кемаль (Levent Kemal) опубликовал список "русских" наёмников, найденный в лагере Ярмук в Южном Триполи. Оказалось, что в документах нет ни одной русской фамилии. На это обратил внимание пользователь "Голос Мордора" в Twitter.

"Всё, спалили окончательно. Совестливый журналист-расследователь опубликовал список русских наёмников, найденный в лагере Ярмук в Южном Триполи. Рыдаю просто", - прокомментировал он.

Напомним, что ранее Правительство национального согласия (ПНС) Ливии сообщило о том, что более 1,5 тыс. бойцов "ЧВК Вагнера" покинули зону боевых действий на западе страны.

Представитель штаба командования армии ПНС Ливии Мухаммед Кунун заявил, что наёмники, которые якобы воевали на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА), улетели на двух военно-транспортных самолётах. Об их текущем местоположении пока ничего не известно.