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"Сожгли дотла": Западу припомнили глупую ошибку с Крымом

01 июня 2021, 11:35  •  332 • Политика
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал политики Запада на конфронтацию с Россией.
Страны Запада сознательно выбрали путь конфронтации с Россией после воссоединения Крыма, хотя могли действовать более тонко, считает зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Запад, отвечая даже на целый ряд решений, которые были у нас, отвечая на процедуру голосования по возврату Крыма в состав Российской Федерации, мог повести себя гораздо более тонко, умно...
- рассказал политик в интервью "Коммерсанту".
Как отметил зампред "Единой России", Запад в ситуации воссоединения Крыма с родиной мог "не разрушить отношения с нами и в то же время заявить о каких-то своих обеспокоенностях".
Медведев подчеркнул, что именно страны Запада "все разрушили, сожгли дотла". При этом зампред Совбеза России отметил, что в период, когда он возглавлял Россию, произошла попытка восстановить отношения с США.
Медведев отметил, что конфронтация с Америкой "никому не нравится", однако начала ее не Россия.
"Объективно эту спираль конфронтации раскрутили не мы. Ну вот уж точно. Я был живым свидетелем и участником всех этих процессов... Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие", - рассказал политик.

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