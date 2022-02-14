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"Сожгли бы особняки": Спецкор призвал не верить в бегство олигархов с Украины

14 февраля 2022, 19:20  •  230 • Политика
Спецкор "КП" Дмитрий Стешин рассказал о бегстве олигархов с Украины и призвал не верить в то, что это правда. По его словам, скорее это демонстративный шаг со стороны киевских богачей
О массовом исходе олигархов из страны сообщило издание "Украинская правда". По данным источника, одни из богатейших людей страны Ринат Ахметов и Борис Колесников покинули страну на частных самолётах. По словам Стешина, улетели они не надолго.
"Я бы не верил бы до конца. Если бы они, уходя, сожгли бы свои особняки, чтобы москалям не досталось, можно было бы заявить, что проект "Украина", как антиРоссия, закрыт", - заявил Дмитрий Стешин "Царьграду".
По словам спецкора "КП" в Донецке в воскресенье была информационная паника, нарочито разыгранная западной миссией ОБСЕ, неожиданно покинувшей город.
"Выяснилось, что это была всего лишь плановая плановая, которая происходит раз в две недели, по субботам. Но тут она почему-то произошла в воскресенье. И эти сволочи, которые каждые сутки выпускают суточные коммюнике по положению на фронтах в республиках, о специально не сообщили, что, у них происходит ротация. У меня такое ощущение", - заявил Дмитрий Стешин.
Также Дмитрий Стешин отметил, что своим массовым бегством олигархи демонстрируют Западу, какие они несчастные, что им приходится бежать от наступающей России, которая пока не наступает.
"Если нужно, они уедут так, что мы узнаем об этом только спустя несколько месяцев", - отметил Дмитрий Стешин.

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