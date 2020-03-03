|
"Сожалеет, что нет атомной бомбы": Скабеева оценила слова "Слуги народа" об уничтожении Москвы
03 марта 2020, 04:35 • 58 • Политика
Депутат партии "Слуга народа" выразил сожаление, что у Украины нет атомной бомбы, которую можно было бы швырнуть в Москву. "Молодец какой", - едко прокомментировала выступление политика российская телеведущая Ольга Скабеева.
Украинский депутат от партии власти "Слуга народа" Никита Потураев пожалел, что у Украины нет атомной бомбы, чтобы швырнуть её в Москву. Слова украинского парламентария прокомментировала российская телеведущая Ольга Скабеева.
Скандальное заявление политика прозвучало на презентации нового украинского телеканала "Дом", который должен будет вещать на территории ЛНР и ДНР. Потураев предположил, что Россия может попытаться помешать вещанию, и предложил ядерный удар по Москве в качестве самого эффективного решения этой проблемы.
В свою очередь ведущий Владимир Соловьёв припомнил политическую агитку Виктора Черномырдина от 1995 года: "Если тебе дорог твой дом. Наш дом - Россия. На прочном фундаменте ответственности и опыта". Учитывая, что новый украинский телеканал также называется "Дом", телеведущий "предвидит" зраду.
Скриншот Telegram-канал "Соловьев"
Подпишитесь на нас
Загрузка...
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 февраля 2020, 22:09
|
26 февраля 2020, 03:09
|
01 марта 2020, 17:39
|
01 марта 2020, 04:39
|
27 февраля 2020, 01:54
|
01 марта 2020, 07:39
|
26 февраля 2020, 03:09