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"Сожалеет, что нет атомной бомбы": Скабеева оценила слова "Слуги народа" об уничтожении Москвы

03 марта 2020, 04:35  •  58 • Политика
Депутат партии "Слуга народа" выразил сожаление, что у Украины нет атомной бомбы, которую можно было бы швырнуть в Москву. "Молодец какой", - едко прокомментировала выступление политика российская телеведущая Ольга Скабеева.
Украинский депутат от партии власти "Слуга народа" Никита Потураев пожалел, что у Украины нет атомной бомбы, чтобы швырнуть её в Москву. Слова украинского парламентария прокомментировала российская телеведущая Ольга Скабеева.
Скандальное заявление политика прозвучало на презентации нового украинского телеканала "Дом", который должен будет вещать на территории ЛНР и ДНР. Потураев предположил, что Россия может попытаться помешать вещанию, и предложил ядерный удар по Москве в качестве самого эффективного решения этой проблемы.
Для сведения, Потураев в Раде занимает должность замглавы Комитета по гуманитарной и информационной политике. Молодец какой, - прокомментировала российская телеведущая в своём Telegram-канале.
В свою очередь ведущий Владимир Соловьёв припомнил политическую агитку Виктора Черномырдина от 1995 года: "Если тебе дорог твой дом. Наш дом - Россия. На прочном фундаменте ответственности и опыта". Учитывая, что новый украинский телеканал также называется "Дом", телеведущий "предвидит" зраду.
Народ всё помнит, - пишет Соловьёв в своём Telegram-канале.
Скриншот Telegram-канал "Соловьев"

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