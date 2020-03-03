"Сожалеет, что нет атомной бомбы": Скабеева оценила слова "Слуги народа" об уничтожении Москвы

Украинский депутат от партии власти "Слуга народа" Никита Потураев пожалел, что у Украины нет атомной бомбы, чтобы швырнуть её в Москву. Слова украинского парламентария прокомментировала российская телеведущая Ольга Скабеева.

Скандальное заявление политика прозвучало на презентации нового украинского телеканала "Дом", который должен будет вещать на территории ЛНР и ДНР. Потураев предположил, что Россия может попытаться помешать вещанию, и предложил ядерный удар по Москве в качестве самого эффективного решения этой проблемы.

Для сведения, Потураев в Раде занимает должность замглавы Комитета по гуманитарной и информационной политике. Молодец какой, - прокомментировала российская телеведущая в своём Telegram-канале.

В свою очередь ведущий Владимир Соловьёв припомнил политическую агитку Виктора Черномырдина от 1995 года: "Если тебе дорог твой дом. Наш дом - Россия. На прочном фундаменте ответственности и опыта". Учитывая, что новый украинский телеканал также называется "Дом", телеведущий "предвидит" зраду.

Народ всё помнит, - пишет Соловьёв в своём Telegram-канале.

Скриншот Telegram-канал "Соловьев"