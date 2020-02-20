"Создают преимущество нашей страны": Путин рассказал, что сейчас надо защищать в первую очередь

Стало известно о том, что глава государства Владимир Путин выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности России. Он отметил, что в настоящее время надо сосредоточить силы на том, чтобы защитить информацию о каких-либо секретных новейших вооружениях, а также об инновационных разработках.

Президент также подчеркнул, что именно они создают преимущество для нашей страны.