|
"Создают преимущество нашей страны": Путин рассказал, что сейчас надо защищать в первую очередь
20 февраля 2020, 20:24 • 74 • Политика
Российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо защищать информацию о новейших вооружениях РФ. А кроме того, нужно уделять особое внимание защите информации об инновационных научных разработках в нашей стране. "Создают преимущество нашей страны", - подчеркнул он.
Стало известно о том, что глава государства Владимир Путин выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности России. Он отметил, что в настоящее время надо сосредоточить силы на том, чтобы защитить информацию о каких-либо секретных новейших вооружениях, а также об инновационных разработках.
Президент также подчеркнул, что именно они создают преимущество для нашей страны.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 февраля 2020, 13:54
|
20 февраля 2020, 00:54
|
15 февраля 2020, 09:54
|
15 февраля 2020, 03:24
|
15 февраля 2020, 19:39
|
19 февраля 2020, 03:56
|
16 февраля 2020, 05:24