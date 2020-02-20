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"Создают преимущество нашей страны": Путин рассказал, что сейчас надо защищать в первую очередь

20 февраля 2020, 20:24  •  74 • Политика
Российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо защищать информацию о новейших вооружениях РФ. А кроме того, нужно уделять особое внимание защите информации об инновационных научных разработках в нашей стране. "Создают преимущество нашей страны", - подчеркнул он.
Стало известно о том, что глава государства Владимир Путин выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности России. Он отметил, что в настоящее время надо сосредоточить силы на том, чтобы защитить информацию о каких-либо секретных новейших вооружениях, а также об инновационных разработках.
Президент также подчеркнул, что именно они создают преимущество для нашей страны.
Мощность информационного оружия в будущем будет только возрастать, необходимо заранее настроить работу, - добавил он.

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