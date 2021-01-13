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"Создатели пандемии коронавируса" - это Сорос, Гейтс и Рокфеллер: суд принял решение
13 января 2021, 11:50 • 225 • В мире
В Перу судьи при рассмотрении апелляции на продление ареста подозреваемому в изнасиловании выставили громкие обвинение. По решению суда, пандемию коронавируса устроили "авторы нового мирового порядка". Они указали, что свою роль в этом сыграли основатель Microsoft Билл Гейтс, инвестбанкир Джордж Сорос, а также члены семьи миллиардеров Рокфеллеров.
Фамилии, которые едва ли не у каждого на слуху - Билл Гейтс, Джордж Сорос, семейство Рокфеллеров - теперь появились и в судебном решении. Судьи в Перу при рассмотрении апелляции на арест местного жителя внезапно выдали громкие обвинения в адрес богатейших лиц планеты.
В документе говорится, что Гейтс, Сорос и Рокфеллеры организовали пандемию коронавируса. Судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай подчеркнули, что эта ситуация стала форс-мажором, созданным криминальными элитами.
По их мнению, эту пандемию никто не может назвать предсказуемой, за исключением этих "авторов мирового порядка".
"Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и т. д. продолжают управлять ею в условиях крайней секретности и в глобальных корпорациях с прицелом на проект 2030 года", - сказано в постановлении.
После столь громкого обвинения в суде будет проведена проверка. Её инициировало надзорное ведомство, ведущее контроль за работой судей. По итогам проверки будет принято решение о наличии или отсутствии нарушений в действиях коллегии.
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