"Создатели пандемии коронавируса" - это Сорос, Гейтс и Рокфеллер: суд принял решение

Фамилии, которые едва ли не у каждого на слуху - Билл Гейтс, Джордж Сорос, семейство Рокфеллеров - теперь появились и в судебном решении. Судьи в Перу при рассмотрении апелляции на арест местного жителя внезапно выдали громкие обвинения в адрес богатейших лиц планеты.

В документе говорится, что Гейтс, Сорос и Рокфеллеры организовали пандемию коронавируса. Судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай подчеркнули, что эта ситуация стала форс-мажором, созданным криминальными элитами.

По их мнению, эту пандемию никто не может назвать предсказуемой, за исключением этих "авторов мирового порядка".

"Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и т. д. продолжают управлять ею в условиях крайней секретности и в глобальных корпорациях с прицелом на проект 2030 года", - сказано в постановлении.

После столь громкого обвинения в суде будет проведена проверка. Её инициировало надзорное ведомство, ведущее контроль за работой судей. По итогам проверки будет принято решение о наличии или отсутствии нарушений в действиях коллегии.