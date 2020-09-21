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"Создатель "Новичка" погорел: Он никогда не имел отношения к созданию яда и бежал в США в 90-х

21 сентября 2020, 00:20  •  19 • Политика
Разработчик "Новичка" Мирзаянов извинился перед Навальным и спрогнозировал его восстановление через полгода Он никогда не имел отношения к созданию яда и бежал в США в 90-х, заявил один из главных разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.
Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из разработчиков "Новичка", извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным, добавив, что на полное восстановление оппозиционера уйдёт полгода. Его слова прокомментировал один из главных разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.
Он утверждает, что проживающий в США Мирзаянов не имеет никакого отношения к созданию пресловутого нервно-паралитического яда. Он был обычным хроматографистом и занимался контролем стоков, рассказал Ринк. По его словам, Мирзаянов никогда не входил в исследовательскую группу и не может знать о последствиях применения "Новичка", и уж тем более - давать какие-то прогнозы по этому поводу.
Мирзаянов мог выполнять чей-то заказ. Более того, "отравление" Навального и факт того, что он выжил, никак не могут быть связаны с "Новичком", - приводит "РИА Новости" слова учёного.
Потенциальной отравительницей Алексея Навального может быть Мария Певчих, сообщает Nation News. Она сопровождала оппозиционера в поездке в Томск, однако не села на один самолёт с "борцом с режимом". Так ей удалось уклониться от вопросов правоохранительных органов, а затем сбежать в Германию на самолёте, который прислали за Навальным.

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