Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин сломал ПАСЕ
Ляшко совершил акт
Зеленский что-то задумал? Прилепин объяснил, как "клан Порошенко" буду...
Два года новых санкций: США ввели ограничения против производителя ракет С-300 и...
Главная / Политика

"Создать проблему и за нее же критиковать власть": Шатилов о том, как Левада-Центр со скачущим рейтингом Путина встает на сторону крикливого меньшинства

21 мая 2019, 22:39  •  60 • Политика
Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов в беседе с Царьградом объяснил, почему Левада-Центр пытается по-своему интерпретировать значения рейтинга президента РФ Владимира Путина. На днях глава центра заявил, мол, рейтинг главы государства скачет – а все потому, что в России постоянный кризис и народ нуждается в некоем спасителе. По мнению Шатилова ,такими рассуждениями Левада-Центр явно встает на сторону крикливого либерального меньшинства, которое любит "создать проблему и за нее же критиковать власть".
Напомним: глава Левада-Центра Лев Гудков в эфире "Дождя" высказал мнение, что скачки рейтинга Путина зависят от того, что большая часть граждан России ощущает кризис и нуждается в некоем спасителе. Им и выступает в глазах народа Путин, который обычно разрешает проблемную ситуацию и тем самым увеличивает свой рейтинг. Таким образом, по словам Гудкова, за 20 лет правления Путина граждане… живут в состоянии фобии.
Однако, по мнению Шатилова, к заявлению Гудкова нужно относиться критически, учитывая изрядную политическую ангажированность возглавляемого им Левада-Центра. Эксперт напомнил, что Гудков уже отличался "чисто политическими и идеологически окрашенными заявлениями". Недавний пример – его поддержка протестов в Екатеринбурге.
Что касается слов о "скачущем" рейтинге Путина, то за 20 лет, которые Путин находится у власти, в стране происходили самые разные события. "Есть ещё такой известная полумифическая конструкция "тучные нулевые", когда всё было безоблачно, благоприятно, и рейтинги Путина были высокие.
Действительно, у него бывали высокие рейтинги, всплески, когда Россия попадала в какие-то пиковые и непростые ситуации. Но это было связано не с тем, что это как-то генерировалось властью или нагнетались фобии. Россия оказывалась перед лицом очень серьёзных вызовов, будь то 2008 год, 2014-й и так далее", - напоминает Шатилов.
Он считает, что именно политическая воля первого лица в государстве позволяла выйти достойно "и даже с приобретениями" из кризисных ситуаций. "А наша либеральная общественность известна тем, что она зачастую сама создаёт какие-то проблемы и потом за них же критикует власть", - напоминает Шатилов.
"У нас народ любит сильных и волевых личностей. Это действительно так", - напоминает эксперт. Он также считает, что граждане страны хорошо понимают, что делает Путин, а что делает "некая бюрократия, которая, напротив, вольно или невольно бьёт по рейтингу президента". Поэтому общество в целом демонстрирует свою регулярную поддержку деятельности президента РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
21 мая 2019, 03:09
От озер с нечистотами до незаконного карьера: Поклонская взяла на карандаш нерадивых чиновников Крыма
21 мая 2019, 19:24
Все равно разворуют: Русский генерал прочитал Зеленскому лекцию о НАТО
21 мая 2019, 22:39
Пушков посоветовал Зеленскому не повторять ошибок Порошенко
21 мая 2019, 22:39
Два года новых санкций: США ввели ограничения против производителя ракет С-300 и С-400
21 мая 2019, 16:09
Повод всегда один - деньги: Эксперт раскрыл подоплёку оппозиционных протестов в Абхазии
21 мая 2019, 19:24
Взорвать грязную бомбу мечтают постоянно: Журналист Медведев об угрозе терактов с химоружием
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 мая 2019, 08:54
Самая постыдная проблема ВМФ: экс-адмиралы — высокопоставленные лоббисты
15 мая 2019, 07:24
"Уже даже не хромая утка": Депутат Рады придумал Порошенко новое обидное прозвище
21 мая 2019, 06:24
Зеленский первым указом назначил главного по армии Украины
16 мая 2019, 06:09
Протесты в Екатеринбурге - вся жесть за 3 минуты (ночь 15 - 16 мая)
18 мая 2019, 03:39
Безногого и безрукого экс-депутата Верховной рады обвинили в пытках солдат ВСУ
16 мая 2019, 02:54
"Вместо тихой отставки он мечется как гусь с отрубленной головой": Эксперты - о Порошенко и подписанном "языковом законе"
16 мая 2019, 02:54
Страны G7 потребовали от Порошенко передать власть Зеленскому "плавно"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.