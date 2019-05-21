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"Создать проблему и за нее же критиковать власть": Шатилов о том, как Левада-Центр со скачущим рейтингом Путина встает на сторону крикливого меньшинства
21 мая 2019, 22:39 • 60 • Политика
Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов в беседе с Царьградом объяснил, почему Левада-Центр пытается по-своему интерпретировать значения рейтинга президента РФ Владимира Путина. На днях глава центра заявил, мол, рейтинг главы государства скачет – а все потому, что в России постоянный кризис и народ нуждается в некоем спасителе. По мнению Шатилова ,такими рассуждениями Левада-Центр явно встает на сторону крикливого либерального меньшинства, которое любит "создать проблему и за нее же критиковать власть".
Напомним: глава Левада-Центра Лев Гудков в эфире "Дождя" высказал мнение, что скачки рейтинга Путина зависят от того, что большая часть граждан России ощущает кризис и нуждается в некоем спасителе. Им и выступает в глазах народа Путин, который обычно разрешает проблемную ситуацию и тем самым увеличивает свой рейтинг. Таким образом, по словам Гудкова, за 20 лет правления Путина граждане… живут в состоянии фобии.
Однако, по мнению Шатилова, к заявлению Гудкова нужно относиться критически, учитывая изрядную политическую ангажированность возглавляемого им Левада-Центра. Эксперт напомнил, что Гудков уже отличался "чисто политическими и идеологически окрашенными заявлениями". Недавний пример – его поддержка протестов в Екатеринбурге.
Что касается слов о "скачущем" рейтинге Путина, то за 20 лет, которые Путин находится у власти, в стране происходили самые разные события. "Есть ещё такой известная полумифическая конструкция "тучные нулевые", когда всё было безоблачно, благоприятно, и рейтинги Путина были высокие.
Действительно, у него бывали высокие рейтинги, всплески, когда Россия попадала в какие-то пиковые и непростые ситуации. Но это было связано не с тем, что это как-то генерировалось властью или нагнетались фобии. Россия оказывалась перед лицом очень серьёзных вызовов, будь то 2008 год, 2014-й и так далее", - напоминает Шатилов.
Он считает, что именно политическая воля первого лица в государстве позволяла выйти достойно "и даже с приобретениями" из кризисных ситуаций. "А наша либеральная общественность известна тем, что она зачастую сама создаёт какие-то проблемы и потом за них же критикует власть", - напоминает Шатилов.
"У нас народ любит сильных и волевых личностей. Это действительно так", - напоминает эксперт. Он также считает, что граждане страны хорошо понимают, что делает Путин, а что делает "некая бюрократия, которая, напротив, вольно или невольно бьёт по рейтингу президента". Поэтому общество в целом демонстрирует свою регулярную поддержку деятельности президента РФ.
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