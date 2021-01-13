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"Создаст ужасный прецедент": Вице-президент США не побоялся сделать выговор демократам за Трампа

13 января 2021, 13:40  •  179 • Политика
Вице-президент Майк Пенс в своём письме сделал жёсткий выговор спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси за попытку использовать 25-ю поправку для отстранения президента Дональда Трампа от должности. Использование данной поправки Пенс считает возможностью "создать ужасный прецедент" в США и нарушением интересов американской нации.
Несмотря на политическое давление, вице-президент США Майк Пенс не поддался на уговоры и отказался использовать 25-ю поправку, чтобы отстранить президента Дональда Трампа от его должности.
Об этом он прямо сообщил в своём письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, не побоявшись сделать демократам жёсткий выговор за попытку использования данной поправки против Трампа.
В частности, Пенс не считает, что подобное согласуется с Конституцией Соединённых Штатов и вообще отвечает интересам американской нации, как в этом, напомним, пытаются уверить сторонники избранного президента США Джо Байдена.
Пенс напомнил Пелоси о том, что он и раньше не поддавался давлению, выходящему за рамки его конституционных полномочий. Отказался вице-президент идти на поводу у демократов и сейчас.
"Я не уступлю усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьёзное время в жизни нашей нации", - подчеркнул политик, заявив, что использование 25-й поправки "создаст ужасный прецедент".
Напомним, речь идёт о той самой поправке, которая даёт право на импичмент главы Белого дома в том случае, если глава государства объявляется неспособным исполнять обязанности президента.
Если бы Пенс поддался, ему бы пришлось бы занять место Трампа. Впрочем, Палата представителей ещё может объявить импичмент президенту, если так решит большинство её членов.

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