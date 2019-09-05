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"Созданное из ничего государство с выдуманным языком": Израильский дипломат - об Украине

05 сентября 2019, 05:54  •  183 • В мире
Бывший посол Израиля на Украине Цви Маген считает, что в 90-х годах государство Украина пришлось "создавать из ничего". Ее пришлось "выдуматься заново", а заодно "создавать украинский язык".
По его словам, до этого времени как такого государства Украина "не существовало", пишет Nation News.
Примерно так же, считает он, было с Израилем, который также создавал "государственность с нуля". "Но у нас же получилось", - напомнил дипломат.
"Я Украину видел с "нулевого расстояния" с первых дней "незалежности", я там был. И начали они неплохо – начали разрабатывать и экономику, и политику, и образование. Но не все просто, поэтому Украина пока находится в состоянии отстаивания своей независимости", - заявил Цви Маген в эфире телеканала "ИТОН ТВ".
Далее израильский дипломат сообщил, что видит в будущем Украину "самым большим государством в Европе". Дело только в том, чтобы развивалась она "туда, куда надо". Но вот "с соседями Украине не повело", печалится дипломат. Впрочем, "как и нам в Израиле", добавил он.
К слову, бывший постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, назначенный 30 августа вице-премьером, не так давно заявил, что за все 28 лет независимости на Украине так и не были созданы "сильные государственные институты". Не удалось за это время добиться и заметных экономических успехов.
Вперед Украина ползет "медленно и болезненно", при этом теряя главные признаки государственности – население и территории.

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