"Создал новый тип государства": Сурков сравнил Путина с величайшим римским императором

Бывший помощник президента России Владислав Сурков сравнил Владимира Путина с императором эпохи высочайшего расцвета Римской империи Октавианом Августом. По его словам, Путин "создал новый тип государства".

По словам Суркова, Путин сохранил все формальные государственные институты республики. Однако все они в конечном счёте "ему подчинились". То же случилось и с демократией.

"Он не отменял её, а совместил с монархическим архетипом русского правления", - отметил Сурков.

Также экс-помощник Суркова отметил, что в СССР людям не хватало жизненного разнообразия, что в итоге и развалило страну.

Октавиан Август считается фактическим основателем Римской империи. Он 13 раз принимал титул консула, оставался у власти более 40 лет. Период его правления связан с наиболее выдающимися римскими достижениями как в военно-политическом, так и в культурном отношении.