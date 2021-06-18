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"Создал новый тип государства": Сурков сравнил Путина с величайшим римским императором
18 июня 2021, 21:40 • 81 • Политика
Бывший помощник президента России Владислав Сурков сравнил Владимира Путина с императором эпохи высочайшего расцвета Римской империи Октавианом Августом. По его словам, Путин "создал новый тип государства".
По словам Суркова, Путин сохранил все формальные государственные институты республики. Однако все они в конечном счёте "ему подчинились". То же случилось и с демократией.
"Он не отменял её, а совместил с монархическим архетипом русского правления", - отметил Сурков.
Также экс-помощник Суркова отметил, что в СССР людям не хватало жизненного разнообразия, что в итоге и развалило страну.
Октавиан Август считается фактическим основателем Римской империи. Он 13 раз принимал титул консула, оставался у власти более 40 лет. Период его правления связан с наиболее выдающимися римскими достижениями как в военно-политическом, так и в культурном отношении.
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