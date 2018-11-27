"Создается крайне опасная ситуация": Депутат объяснил, что влечет за собой пересмотр статьи о госизмене на Украине

Крымский депутат Владислав Ганжара рассказал, что желание Порошенко пересмотреть статью уголовного кодекса о государственной измене, приравняв к ней все публичные высказывания, обвиняющие Украину в агрессии против России, объясняется стремлением устранить всех опасных для него оппонентов перед предстоящими президентскими выборами. По мнению депутата, для всех жителей Украины "создается крайне опасная ситуация".

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал рекомендацию Верховной рады Украины приравнять всех публично высказывающихся о чрезмерной агрессии Украины по отношению к России к государственным изменникам, назвав это желанием расправиться со всеми оппонентами, передает информагентство Nation News.

Напомним, ранее Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной рады Украины обратился к генпрокурору и главе СБУ с просьбой пересмотреть статью уголовного кодекса о государственной измене и и включить в нее публичные высказывания об агрессии Украины по отношению к России.

Владислав Ганжара считает, что подобная мера необходима действующей украинской власти для устранения всех неугодных оппонентов перед предстоящими выборами. При этом депутат отметил, что в последнее время по Украине прокатилась волна жестоких убийств "несогласных" политиков и журналистов, которые не расследуются. И пересмотр статьи о госизмене повлечет за собой создание "крайне опасной ситуации" для всех жителей страны.

В списки государственных изменников могут попасть все, кто представляет угрозу для Порошенко. "Это нужно исключительно для того, чтобы расправиться со всеми оппонентами. Если раньше это не позволяло сделать правовое поле, то сейчас у Порошенко полностью развязаны руки", - сказал Ганжара.

И в данном контексте, по мнению политика, интересна будет судьба Юлии Тимошенко, которая теперь стала наиболее опасным оппонентом украинского президента.