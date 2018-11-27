Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полянский рассказал о поддержке Москвы членами СБ ООН в ходе неофициальных конта...
Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии...
«Было бы смерти подобно»: Соцсети обсуждают, почему Украина не объявила военное ...
«Все понимали украинцы»: Соловьев о сознательной провокации Киева в Азовском мор...
Главная / Политика

"Создается крайне опасная ситуация": Депутат объяснил, что влечет за собой пересмотр статьи о госизмене на Украине

27 ноября 2018, 11:54  •  178 • Политика
Крымский депутат Владислав Ганжара рассказал, что желание Порошенко пересмотреть статью уголовного кодекса о государственной измене, приравняв к ней все публичные высказывания, обвиняющие Украину в агрессии против России, объясняется стремлением устранить всех опасных для него оппонентов перед предстоящими президентскими выборами. По мнению депутата, для всех жителей Украины "создается крайне опасная ситуация".
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал рекомендацию Верховной рады Украины приравнять всех публично высказывающихся о чрезмерной агрессии Украины по отношению к России к государственным изменникам, назвав это желанием расправиться со всеми оппонентами, передает информагентство Nation News.
Напомним, ранее Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной рады Украины обратился к генпрокурору и главе СБУ с просьбой пересмотреть статью уголовного кодекса о государственной измене и и включить в нее публичные высказывания об агрессии Украины по отношению к России.
Владислав Ганжара считает, что подобная мера необходима действующей украинской власти для устранения всех неугодных оппонентов перед предстоящими выборами. При этом депутат отметил, что в последнее время по Украине прокатилась волна жестоких убийств "несогласных" политиков и журналистов, которые не расследуются. И пересмотр статьи о госизмене повлечет за собой создание "крайне опасной ситуации" для всех жителей страны.
В списки государственных изменников могут попасть все, кто представляет угрозу для Порошенко. "Это нужно исключительно для того, чтобы расправиться со всеми оппонентами. Если раньше это не позволяло сделать правовое поле, то сейчас у Порошенко полностью развязаны руки", - сказал Ганжара.
И в данном контексте, по мнению политика, интересна будет судьба Юлии Тимошенко, которая теперь стала наиболее опасным оппонентом украинского президента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

178
Источник
Похожие новости
27 ноября 2018, 08:39
«Если не считать светлых волос, я очень похож»: Трамп сравнил себя с Элвисом Пресли
27 ноября 2018, 11:54
"Такое количество провокаций, безобразий, столько лжи...": Мария Захарова ответила на заявления МИД Украины
27 ноября 2018, 08:39
«Манафорт солгал ФБР»: Спецпрокурор США обвинил экс-соратника Трампа в нарушении сделки со следствием

27 ноября 2018, 11:54
«Предлагают на максимальных скоростях оторваться и уйти»: хронология событий в Керченском проливе от ФСБ
26 ноября 2018, 22:54
Косачев: «Власти Украины могут пойти на все»
26 ноября 2018, 22:54
Глава МИД Украины Климкин назвал экипажи задержанных кораблей «военнопленными»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
27 ноября 2018, 05:24
Военное положение будет действовать в 10 областях Украины
27 ноября 2018, 10:09
Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии пого...
27 ноября 2018, 02:09
«Мы приняли решение»: Рада назначила дату президентских выборов на Украине
27 ноября 2018, 03:39
Украинские моряки рассказали, что шли на провокацию намеренно
27 ноября 2018, 05:24
«Было бы смерти подобно»: Соцсети обсуждают, почему Украина не объявила военное полож...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 13:09
Гаспарян по пунктам объяснил, что означает военное положение на Украине
26 ноября 2018, 04:54
Зачем Порошенко подставил своих моряков на прорыв под Керчью
25 ноября 2018, 12:39
Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу
20 ноября 2018, 20:39
Разъяснил по-пацански: «Сокурсник Путина» рассказал украинцам «правду» о российском президенте
22 ноября 2018, 21:24
Русские С-300 не остановили самолеты Израиля в Сирии
25 ноября 2018, 14:09
«Опасно маневрируют и не подчиняются требованиям»: что известно о провокации кораблей ВМС Украины в Азовском море
22 ноября 2018, 19:39
Над Кремлем летали вертолеты с десантниками
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.