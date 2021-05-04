"Союз" не прошёл. Минюст Белоруссии отказал партии, выступающей за интеграцию с Россией

Министерство юстиции Белоруссии отказало партии, выступающей за интеграцию с Россией, в регистрации. "Союз" не прошёл из-за несоответствия требованиям.

Главной причиной стало нарушение правил создания партии. Белорусское законодательство предписывает набрать не менее 1 тыс. учредителей, которые представляли бы большинство регионов страны. Учредителями партии "Союз" выступили 1023 человека, однако в ходе выборочной проверки было установлено, что 26 человек, указанных в списке, просто не существует. У других представителей организации была неверно указана информация о месте жительства.

Кроме того, один из учредителей оказался человеком, который не имеет белорусского гражданства. Всё это стало поводом для отказа в регистрации, сообщает портал Tut.by.

Отметим, что "Союз" отстаивал идеи интеграции России и Белоруссии. Организаторы партии защищали концепцию Союзного государства, Евразийского экономического союза и других интеграционных проектов, в которых они видели возможности для улучшения жизни страны.