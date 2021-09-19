"Союзники так себя не ведут": МИД Франция тремя неприятными словами отозвался о подставивших его США

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан тремя неприятными словами отозвался о подставивших его страну США, которые заключили военный союз с Великобританией и Австралией. "Союзники так себя не ведут", - заметил он.

Ле Дриан заявил, что соглашение о создании нового альянса готовилось втайне от Франции. Вашингтон не обсуждал с Парижем свой контракт по австралийским подводным лодкам. Министр тремя словами охарактеризовал договорённость США и Австралии.

В этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь. Союзники так себя не ведут. В таких отношениях не прячутся и уважают друг друга,

- подчеркнул он, выступая в эфире телеканала France 2.

Глава МИД полагает, что эту сделку подгтовила небольшая группа людей. Вероятнее всего, о ней не знали даже члены американского и австралийского правительств.

По словам чиновника, теперь Франция должна задать себе вопрос: насколько прочен союз США и НАТО. Он добавил, что Париж уже начал готовить новую концепцию альянса, которая, вероятнее всего, будет представлена на будущем саммите НАТО в Мадриде.

Ранее сообщалось, что США, Великобритания и Австралия договорились создать военный союз AUKUS, не предупредив об этом ЕС. При этом США обещали предоставить Австралии новые атомные субмарины. Это привело к срыву крупнейшего французского военного контракта с Австралией.