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"Союзники так себя не ведут": МИД Франция тремя неприятными словами отозвался о подставивших его США
19 сентября 2021, 00:55 • 44 • Политика
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан тремя неприятными словами отозвался о подставивших его страну США, которые заключили военный союз с Великобританией и Австралией. "Союзники так себя не ведут", - заметил он.
Ле Дриан заявил, что соглашение о создании нового альянса готовилось втайне от Франции. Вашингтон не обсуждал с Парижем свой контракт по австралийским подводным лодкам. Министр тремя словами охарактеризовал договорённость США и Австралии.
- подчеркнул он, выступая в эфире телеканала France 2.
Глава МИД полагает, что эту сделку подгтовила небольшая группа людей. Вероятнее всего, о ней не знали даже члены американского и австралийского правительств.
По словам чиновника, теперь Франция должна задать себе вопрос: насколько прочен союз США и НАТО. Он добавил, что Париж уже начал готовить новую концепцию альянса, которая, вероятнее всего, будет представлена на будущем саммите НАТО в Мадриде.
Ранее сообщалось, что США, Великобритания и Австралия договорились создать военный союз AUKUS, не предупредив об этом ЕС. При этом США обещали предоставить Австралии новые атомные субмарины. Это привело к срыву крупнейшего французского военного контракта с Австралией.
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