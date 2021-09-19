Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "...
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт&q...
Австралия отомстила Франции за Россию. Радоваться нечему, на пороге большая войн...
Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последст...
Главная / Политика

"Союзники так себя не ведут": МИД Франция тремя неприятными словами отозвался о подставивших его США

19 сентября 2021, 00:55  •  44 • Политика
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан тремя неприятными словами отозвался о подставивших его страну США, которые заключили военный союз с Великобританией и Австралией. "Союзники так себя не ведут", - заметил он.
Ле Дриан заявил, что соглашение о создании нового альянса готовилось втайне от Франции. Вашингтон не обсуждал с Парижем свой контракт по австралийским подводным лодкам. Министр тремя словами охарактеризовал договорённость США и Австралии.
В этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь. Союзники так себя не ведут. В таких отношениях не прячутся и уважают друг друга,
- подчеркнул он, выступая в эфире телеканала France 2.
Глава МИД полагает, что эту сделку подгтовила небольшая группа людей. Вероятнее всего, о ней не знали даже члены американского и австралийского правительств.
По словам чиновника, теперь Франция должна задать себе вопрос: насколько прочен союз США и НАТО. Он добавил, что Париж уже начал готовить новую концепцию альянса, которая, вероятнее всего, будет представлена на будущем саммите НАТО в Мадриде.
Ранее сообщалось, что США, Великобритания и Австралия договорились создать военный союз AUKUS, не предупредив об этом ЕС. При этом США обещали предоставить Австралии новые атомные субмарины. Это привело к срыву крупнейшего французского военного контракта с Австралией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





44
Источник
Похожие новости
18 сентября 2021, 19:25
Мэр Парижа высказалась о встрече с Тихановской
18 сентября 2021, 19:25
Киев раскрыл секрет победы над "Северным потоком - 2". Нужно сделать три шага
18 сентября 2021, 21:15
"США наступают России на пятки": NI рассказал о секретном американском оружии
18 сентября 2021, 21:15
Захарова объяснила, почему иноагентам бесполезно ставить ультиматум Путину
18 сентября 2021, 23:05
Голосование под расписку: Венедиктов рассказал о казусе на выборах в Москве
18 сентября 2021, 21:15
Хоть в Женеве, хоть в Твери: Кому идеально подойдёт электронное голосование
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 сентября 2021, 21:15
"США наступают России на пятки": NI рассказал о секретном американском оруж...
18 сентября 2021, 20:20
В России создают "халяльные посёлки"? (Руслан Осташко)
18 сентября 2021, 21:15
Захарова объяснила, почему иноагентам бесполезно ставить ультиматум Путину
18 сентября 2021, 23:05
Голосование под расписку: Венедиктов рассказал о казусе на выборах в Москве
18 сентября 2021, 21:15
Хоть в Женеве, хоть в Твери: Кому идеально подойдёт электронное голосование
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 11:40
"Донбасс - это Россия": Бородай обещал фантастические события
12 сентября 2021, 08:30
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
12 сентября 2021, 18:35
В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерьёзно"
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
13 сентября 2021, 06:30
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.