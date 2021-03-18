"Совсем уже скоро": США готовятся сообщить России о новых санкциях

США обещают назвать дату оглашения новых санкций против России и готовятся к этому событию заранее, предупреждая, что о новых ограничениях расскажут "совсем уже скоро".

США распространяют информацию о том, что готовятся огласить новые дополнительные меры ограничений для России. "Совсем уже скоро", - заявляют в Белом доме и "пугают" новыми "жёсткими".

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, дополнительные новости Россия услышит буквально на днях. Она добавила, что парламентарии приготовили большой список, чтобы "привлечь Москву к ответу".

Положение о введении новых секционных мер в отношении РФ были опубликованы в документе под названием "Оценка разведывательного сообщества иностранных угроз". Вашингтон давно обвиняет Москву во вмешательстве в выборы президента.