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"Совсем уже скоро": США готовятся сообщить России о новых санкциях
18 марта 2021, 04:40 • 94 • В мире
США обещают назвать дату оглашения новых санкций против России и готовятся к этому событию заранее, предупреждая, что о новых ограничениях расскажут "совсем уже скоро".
США распространяют информацию о том, что готовятся огласить новые дополнительные меры ограничений для России. "Совсем уже скоро", - заявляют в Белом доме и "пугают" новыми "жёсткими".
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, дополнительные новости Россия услышит буквально на днях. Она добавила, что парламентарии приготовили большой список, чтобы "привлечь Москву к ответу".
Положение о введении новых секционных мер в отношении РФ были опубликованы в документе под названием "Оценка разведывательного сообщества иностранных угроз". Вашингтон давно обвиняет Москву во вмешательстве в выборы президента.
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