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"Совпадение? Не думаю". Скабеева указала на причину спешки с виной России в деле о катастрофе МН17

24 июня 2019, 09:24  •  289 • Политика
Телеведущая Ольга Скабеева у себя на странице в Сети указала на то, что может являться причиной спешки JIT с озвучиванием имён подозреваемых по делу о катастрофе МН17 и возложении вины на Россию. Журналистка процитировала письмо от нидерландского фонда помощи родственникам жертв крушения малазийского боинга, добавив: "Совпадение? Не думаю".
"Вот и на ответ на вопрос, зачем в прошлую среду нам экстренно представили то самое "расследование международной следственной группы" по сбитому боингу, которое ничего не доказывает, но осадок, как говорится, остался", - так прокомментировала российская телеведущая Ольга Скабеева у себя на странице в Сети письмо от нидерландского фонда помощи родственникам жертв крушения MH17, которое появилось сегодня, ровно в тот самый день, когда в ПАСЕ решается дальнейшая участь России.
Напомним, сегодня, 24 июня, в Парламентской ассамблее Совета Европы решится вопрос: восстанавливать ли права РФ в международной организации, возвращать ли её?
Скабеева, цитируя письмо нидерландского фонда, фактически указывает на то, что может являться причиной спешки международной следственной группы (JIT) с озвучиванием имён подозреваемых по делу о катастрофе МН17 и возложении вины на Россию.
"Мы призываем вас, и делегацию Нидерландов в Парламентской Ассамблее, и всю Ассамблею Совета Европы временно отложить восстановление права голоса Российской Федерации", - в частности говорится в тексте письма.
Скабеева делает однозначный вывод:
"Совпадение? Не думаю"
Фото: telegram-канал Skabeeva
Повлияет ли это письмо на решение ПАСЕ - покажет время. Ждать осталось сего несколько часов.
Ранее, напомним, в международной следственной группе (JIT) озвучили имена четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малазийского боинга рейса МН17 под Донецком. В числе назначенных подозреваемых, напомним, экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), бывший глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его заместитель Олег Пулатов. В докладе Гиркин представлен как полковник ФСБ, а Дубинский и Пулатов - как офицеры ГРУ. В списке фигурирует также один украинец - Леонид Харченко, командир одного из подразделений армии ДНР.
Против всех четырёх, по словам представителей следственной группы, будут выдвинуты обвинения.

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