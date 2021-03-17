"Совпадение? Не думаю": Профессор выдал спойлер после странной тишины об американской вакцине

Политолог, профессор Дмитрий Евстафьев высказал предположение о причинах запрета рядом стран применения вакцины от коронавируса производства компании AstroZeneca.

Политолог, профессор Дмитрий Евстафьев в своём Telegram-канале высказал предположение о причинах запрета рядом стран применения вакцины от коронавируса производства компании AstroZeneca. Ранее власти ФРГ, Италии, Франции и других стран ЕС объявили о приостановке применения данной вакцины до того, как препарат будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

"Что-то я не припомню ничего подобного, когда проблемы возникли у другой вакцины. Которую производила корпорация.... Правильно! "Пфайзер", - заявил Евстафьев в своём Telegram-канале.

По словам специалиста, компания "Пфайзер" является "любимой корпорацией" "в ооооочень специфических кругах и в нашей богоспасаемой стране. Там как-то всё сильно тише было, не так ли?".

Евстафьев отмечает, что вокруг вакцины от "Пфайзер" "возникла странная тишина" как в странах Запада, так и в нашей стране.

"Совпадение? Не думаю... Спойлер: при Байдене... американцы накапливали для вакцинации социальных "низов" (так прямо никто не говорил, но мы же понимаем... ) именно "АстраЗенеку", - отмечает профессор.

По его мнению, власти США не станут использовать для вакцинации населения вакцину из Китая.

Ранее стало известно, что Швеция приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом производства шведско-английской AstraZeneca до проверки случаев возникновения побочных эффектов.