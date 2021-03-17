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"Совпадение? Не думаю": Профессор выдал спойлер после странной тишины об американской вакцине
17 марта 2021, 15:50 • 50 • В мире
Политолог, профессор Дмитрий Евстафьев высказал предположение о причинах запрета рядом стран применения вакцины от коронавируса производства компании AstroZeneca.
Политолог, профессор Дмитрий Евстафьев в своём Telegram-канале высказал предположение о причинах запрета рядом стран применения вакцины от коронавируса производства компании AstroZeneca. Ранее власти ФРГ, Италии, Франции и других стран ЕС объявили о приостановке применения данной вакцины до того, как препарат будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
По словам специалиста, компания "Пфайзер" является "любимой корпорацией" "в ооооочень специфических кругах и в нашей богоспасаемой стране. Там как-то всё сильно тише было, не так ли?".
Евстафьев отмечает, что вокруг вакцины от "Пфайзер" "возникла странная тишина" как в странах Запада, так и в нашей стране.
По его мнению, власти США не станут использовать для вакцинации населения вакцину из Китая.
Ранее стало известно, что Швеция приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом производства шведско-английской AstraZeneca до проверки случаев возникновения побочных эффектов.
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