|
"Совпадение? Не думаю!": Политолог Куликов обратил внимание на предстоящие рабочие поездки Лаврова
07 февраля 2020, 10:09 • 25 • Политика
Политолог Дмитрий Куликов обратил внимание на предстоящие рабочие поездки Сергея Лаврова, в частности на Кубу, в Мексику и Венесуэлу. Он отметил, что рабочие визиты начнутся сразу после вояжа Майка Помпео в постсоветские страны. "Совпадение? Не думаю!" - отмечает Куликов.
Политолог Дмитрий Куликов на своей странице в Twiter обратил внимание на интересный момент: сразу после вояжа госсекретаря США Майка Помпео в постсоветские страны - Белоруссию, Казахстан и на Украину - в рабочую поездку на Кубу, в Мексику и Венесуэлу отправился глава МИД России Сергей Лавров.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
25
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 января 2020, 22:09
|
01 февраля 2020, 17:39
|
01 февраля 2020, 07:54
|
05 февраля 2020, 06:09
|
02 февраля 2020, 18:12
|
03 февраля 2020, 15:09
|
05 февраля 2020, 19:09