"Совпадение? Не думаю!": Политолог Куликов обратил внимание на предстоящие рабочие поездки Лаврова

Политолог Дмитрий Куликов на своей странице в Twiter обратил внимание на интересный момент: сразу после вояжа госсекретаря США Майка Помпео в постсоветские страны - Белоруссию, Казахстан и на Украину - в рабочую поездку на Кубу, в Мексику и Венесуэлу отправился глава МИД России Сергей Лавров.

"Совпадение? Не думаю", - смеётся политолог. "Без приглашения. А вот Лаврова пригласили. Как там... "гость без приглашения хуже мериканца...", - пишет пользователь @Sanabor07 "Да простое совпадение", - со смехом отвечает @demidovargmu