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"Совпадение? Не думаю!": Политолог Куликов обратил внимание на предстоящие рабочие поездки Лаврова

07 февраля 2020, 10:09  •  25 • Политика
Политолог Дмитрий Куликов обратил внимание на предстоящие рабочие поездки Сергея Лаврова, в частности на Кубу, в Мексику и Венесуэлу. Он отметил, что рабочие визиты начнутся сразу после вояжа Майка Помпео в постсоветские страны. "Совпадение? Не думаю!" - отмечает Куликов.
Политолог Дмитрий Куликов на своей странице в Twiter обратил внимание на интересный момент: сразу после вояжа госсекретаря США Майка Помпео в постсоветские страны - Белоруссию, Казахстан и на Украину - в рабочую поездку на Кубу, в Мексику и Венесуэлу отправился глава МИД России Сергей Лавров.
"Совпадение? Не думаю", - смеётся политолог.
"Без приглашения. А вот Лаврова пригласили. Как там... "гость без приглашения хуже мериканца...", - пишет пользователь @Sanabor07
"Да простое совпадение", - со смехом отвечает @demidovargmu

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