"Совпадение или нет?": На заседании комитета ВОЗ по коронавирусу Россию представлял главный специалист по чуме

Эксперты комитета пока не стали объявлять режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса в Китае, однако готовы собраться на совещание еще раз в ближайшие 10 дней, если это сочтёт необходимым директор ВОЗ. В то же время всем странам была дана рекомендация быть готовыми к тому, что придется принимать меры из-за этого заболевания, пишет ТАСС.

От России в работе комитета по ЧС ВОЗ принимал участие доктор биологических наук, один из лучших специалистов по глобальным эпидемиям, а также по вопросам устранения последствия применения биологического оружия, работающий в Ставропольском научно-исследовательском противочумном институте.

Как пишет Telegram-канал "Выборный", именно Владимир Маркович в своей время проводил в Госдуме закрытое заседание по вопросам атипичной пневмонии, где объяснил депутатам, какие мероприятия будут проводится в случае пандемии.

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Напомним, первые случаи заболевания были зафиксированы в декабре прошлого года. Вспышка вирусной пневмонии возникла в китайском городе Ухань. Чуть позже учёными был выявлен предполагаемый возбудитель болезни. Исследователи также предположили, что вирус передаётся не только через морепродукты, но и от человека к человеку.

Смертельно опасный коронавирус теперь приближается и к границе с Россией. Так, всего в 430 км от неё, в городе Суйхуа, как сообщает Центральное телевидение Китая, зафиксирован первый летальный исход от вирусной пневмонии.