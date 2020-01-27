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"Совпадение или нет?": На заседании комитета ВОЗ по коронавирусу Россию представлял главный специалист по чуме
27 января 2020, 10:54 • 202 • В мире
Всемирная организация здравоохранения в середине минувшей неделе созвала комитет по ЧС в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Россию на заседании, по данным одного из Telegram-каналов, представлял глава Центра ВОЗ по чуме Владимир Дубянский. "Совпадение или нет?" - задаются вопросом в Сети.
Эксперты комитета пока не стали объявлять режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса в Китае, однако готовы собраться на совещание еще раз в ближайшие 10 дней, если это сочтёт необходимым директор ВОЗ. В то же время всем странам была дана рекомендация быть готовыми к тому, что придется принимать меры из-за этого заболевания, пишет ТАСС.
От России в работе комитета по ЧС ВОЗ принимал участие доктор биологических наук, один из лучших специалистов по глобальным эпидемиям, а также по вопросам устранения последствия применения биологического оружия, работающий в Ставропольском научно-исследовательском противочумном институте.
Как пишет Telegram-канал "Выборный", именно Владимир Маркович в своей время проводил в Госдуме закрытое заседание по вопросам атипичной пневмонии, где объяснил депутатам, какие мероприятия будут проводится в случае пандемии.
Скриншот: Telegram/t.me/vibornyk/21220
Напомним, первые случаи заболевания были зафиксированы в декабре прошлого года. Вспышка вирусной пневмонии возникла в китайском городе Ухань. Чуть позже учёными был выявлен предполагаемый возбудитель болезни. Исследователи также предположили, что вирус передаётся не только через морепродукты, но и от человека к человеку.
Смертельно опасный коронавирус теперь приближается и к границе с Россией. Так, всего в 430 км от неё, в городе Суйхуа, как сообщает Центральное телевидение Китая, зафиксирован первый летальный исход от вирусной пневмонии.
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