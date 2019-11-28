"Советуем США не стоять на своём": Китай поставил Трампу ультиматум. Гонконг "под защитой" - протест Америке

Сразу два закона, касающиеся Гонконга, подписал президент США Дональд Трамп. Один из них - "О защите прав человека и демократии в Гонконге". Другой - "О запрете поставок в специальный административный район полицейской экипировки".

Это вызвало возмущение и в Китае, и в Гонконге. И там, и там заговорили о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела другой страны, которое недопустимо.

Министерство иностранных дел КНР поставило Трампу недвусмысленный ультиматум, назвав принятые документы "неприкрытым гегемонистским повдением".

"Советуем США не стоять на своём, - жёстко предупредили китайские дипломаты в своём официальном заявлении. - Иначе Китаю придётся предпринять серьёзные контрмеры".

В правительстве Гонконга обошлись пока без ультиматумов, но свой "решительный протест" в связи с принятием двух законов, касающихся региона, Америке высказали. А также выразили сожаление, что Штаты множество раз уже проигнорировали высказанную ранее обеспокоенность Гонконга.

По мнению правительства региона, оба закона — "явное вмешательство во внутренние дела Гонконга". В этом "нет необходимости и оснований", зато они могут навредить развитию отношений между Америкой и Гонконгом, цитирует заявление местных властей телеканал "360".

Напомним, ещё с лета в Гонконге постоянно проводятся массовые акции протеста. Активность протестующие проявили после рассмотрения законопроекта об экстрадиции. В результате через несколько месяцев документ властями Гонконга был отозван. Однако акции протеста всё равно продолжаются.