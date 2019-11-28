Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Статистика, которая не понравится на Западе: Пушков привёл данные по материнской...
С Зеленским не согласовали: "Нафтогаз" скрыл будущее воровство российс...
"Зеленский - РАБ ТРАМПА!": Багдасаров УНИЧТОЖИЛ Украину своей речью! Б...
"Увидела себя на порносайте": Пациентка разоблачила украинских гинекол...
Главная / Политика

"Советуем США не стоять на своём": Китай поставил Трампу ультиматум. Гонконг "под защитой" - протест Америке

28 ноября 2019, 17:24  •  42 • Политика
Президент США Дональд Трамп подписал сразу два закона, касающиеся Гонконга. В том числе "О защите прав человека и демократии в Гонконге". Китай в ответ поставил Трампу ультиматум, посоветовав США "не стоять на своём", а сам Гонконг выразил Америке протест, указав на недопустимость вмешательства.
Сразу два закона, касающиеся Гонконга, подписал президент США Дональд Трамп. Один из них - "О защите прав человека и демократии в Гонконге". Другой - "О запрете поставок в специальный административный район полицейской экипировки".
Это вызвало возмущение и в Китае, и в Гонконге. И там, и там заговорили о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела другой страны, которое недопустимо.
Министерство иностранных дел КНР поставило Трампу недвусмысленный ультиматум, назвав принятые документы "неприкрытым гегемонистским повдением".
"Советуем США не стоять на своём, - жёстко предупредили китайские дипломаты в своём официальном заявлении. - Иначе Китаю придётся предпринять серьёзные контрмеры".
В правительстве Гонконга обошлись пока без ультиматумов, но свой "решительный протест" в связи с принятием двух законов, касающихся региона, Америке высказали. А также выразили сожаление, что Штаты множество раз уже проигнорировали высказанную ранее обеспокоенность Гонконга.
По мнению правительства региона, оба закона — "явное вмешательство во внутренние дела Гонконга". В этом "нет необходимости и оснований", зато они могут навредить развитию отношений между Америкой и Гонконгом, цитирует заявление местных властей телеканал "360".
Напомним, ещё с лета в Гонконге постоянно проводятся массовые акции протеста. Активность протестующие проявили после рассмотрения законопроекта об экстрадиции. В результате через несколько месяцев документ властями Гонконга был отозван. Однако акции протеста всё равно продолжаются.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
27 ноября 2019, 21:54
"В истории России ничего подобного пока не было": Путин помог министру сформулировать доклад о трассе М-11
28 ноября 2019, 17:24
"Вместе кормятся из газового корыта": Зеленского заподозрили в сговоре с Порошенко
27 ноября 2019, 21:54
А крылатые фразы Зеленского - в ноги, чтобы "Выйди отсюда, разбойник!" Президентские носочки "выкинули" на рынок
28 ноября 2019, 15:24
Захарова: Россия поддерживает акции по деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха
28 ноября 2019, 15:24
Захарова сообщила, что в Братиславе пройдет встреча сопредседателей Минской группы
27 ноября 2019, 21:54
Крымский министр назвал прорывом исправление ошибки на картах Apple
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2019, 05:39
"В безвыходном положении": Штаты пытаются выбить у России "билеты" на орбиту для астронавтов - китайское СМИ
24 ноября 2019, 22:24
Находка гигантского кальмара во Флориде пролила свет на загадку Бермудского треугольника
23 ноября 2019, 13:54
"Новых вертолётов нет, из самолётов - только один": Леонков сравнил перевооружение в России и США
26 ноября 2019, 10:09
"Путин, прекрати!": Ветер "сдул" российское Азовское море на Украину
26 ноября 2019, 01:54
Зеленский попросил Кремль дать газа
25 ноября 2019, 11:24
Отравили?!
22 ноября 2019, 05:24
С-400 едва не уничтожил бомбардировщик США: Американский B-52H опасно приблизился к военной базе России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.