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"Советуем США не стоять на своём": Китай поставил Трампу ультиматум. Гонконг "под защитой" - протест Америке
28 ноября 2019, 17:24 • 42 • Политика
Президент США Дональд Трамп подписал сразу два закона, касающиеся Гонконга. В том числе "О защите прав человека и демократии в Гонконге". Китай в ответ поставил Трампу ультиматум, посоветовав США "не стоять на своём", а сам Гонконг выразил Америке протест, указав на недопустимость вмешательства.
Сразу два закона, касающиеся Гонконга, подписал президент США Дональд Трамп. Один из них - "О защите прав человека и демократии в Гонконге". Другой - "О запрете поставок в специальный административный район полицейской экипировки".
Это вызвало возмущение и в Китае, и в Гонконге. И там, и там заговорили о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела другой страны, которое недопустимо.
Министерство иностранных дел КНР поставило Трампу недвусмысленный ультиматум, назвав принятые документы "неприкрытым гегемонистским повдением".
"Советуем США не стоять на своём, - жёстко предупредили китайские дипломаты в своём официальном заявлении. - Иначе Китаю придётся предпринять серьёзные контрмеры".
В правительстве Гонконга обошлись пока без ультиматумов, но свой "решительный протест" в связи с принятием двух законов, касающихся региона, Америке высказали. А также выразили сожаление, что Штаты множество раз уже проигнорировали высказанную ранее обеспокоенность Гонконга.
По мнению правительства региона, оба закона — "явное вмешательство во внутренние дела Гонконга". В этом "нет необходимости и оснований", зато они могут навредить развитию отношений между Америкой и Гонконгом, цитирует заявление местных властей телеканал "360".
Напомним, ещё с лета в Гонконге постоянно проводятся массовые акции протеста. Активность протестующие проявили после рассмотрения законопроекта об экстрадиции. В результате через несколько месяцев документ властями Гонконга был отозван. Однако акции протеста всё равно продолжаются.
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