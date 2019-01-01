"Советских фильмов ещё слишком много": Климкин огорчён программой украинского ТВ

Недовольный министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook написал, что на украинском телевидении по-прежнему транслируют большое количество советских фильмов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин недоволен большим количеством советских фильмов, транслируемых на украинском телевидении, сообщает телеканал "360".

"Есть две новости: плохая - советских фильмов ещё слишком много, хорошая - их всё равно стало меньше", - написал на своей странице в Facebook глава внешнеполитического ведомства, делая на кухне майонез к новогодним закускам и переключая каналы телевизора. Кроме того, Климкин отметил, что в 2018 году Украина стала всё-таки менее советской.

Напомним, более трёх лет назад в стране вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", согласно которому пропаганда советской символики на Украине запрещена. Помимо этого, в стране идёт планомерное переименование названий улиц и городов, которые носят имена советских деятелей. В настоящее время украинскими властями рассматривается законопроект, запрещающий пропаганду Русского мира.