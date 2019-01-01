Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинским карателям не разрешили становиться посмертными донорами органов
Украинский комик Зеленский "подвинул" Порошенко в предновогоднем эфире
"На этом спекулируют сотни тысяч жуликов": политолог расшифровал прогн...
Украинский депутат сравнил ситуацию в стране с блокадным Ленинградом
Главная / Политика

"Советских фильмов ещё слишком много": Климкин огорчён программой украинского ТВ

01 января 2019, 17:09  •  70 • Политика
Недовольный министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook написал, что на украинском телевидении по-прежнему транслируют большое количество советских фильмов.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин недоволен большим количеством советских фильмов, транслируемых на украинском телевидении, сообщает телеканал "360".
"Есть две новости: плохая - советских фильмов ещё слишком много, хорошая - их всё равно стало меньше", - написал на своей странице в Facebook глава внешнеполитического ведомства, делая на кухне майонез к новогодним закускам и переключая каналы телевизора. Кроме того, Климкин отметил, что в 2018 году Украина стала всё-таки менее советской.
Напомним, более трёх лет назад в стране вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", согласно которому пропаганда советской символики на Украине запрещена. Помимо этого, в стране идёт планомерное переименование названий улиц и городов, которые носят имена советских деятелей. В настоящее время украинскими властями рассматривается законопроект, запрещающий пропаганду Русского мира.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

70
Источник
Похожие новости
01 января 2019, 17:09
Абэ надеется, что Путин "смог понять" неопасность войск США в Японии для России
01 января 2019, 17:09
"Враньё, публичный обман": Ющенко раскритиковал предвыборные обещания снизить цену на газ
01 января 2019, 10:39
Комедиант Зеленский, выступающий против войны на Донбассе, объявил об участии в выборах президента

01 января 2019, 17:09
Украинский комик Зеленский "подвинул" Порошенко в предновогоднем эфире
01 января 2019, 13:54
"Выходим, но медленно": СМИ узнали об изменении планов Трампа в Сирии
01 января 2019, 04:09
"Возьми и ляпни там чего-то": Топ чиновников, удививших всю Россию и отдельно Путина
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
01 января 2019, 04:09
"Возьми и ляпни там чего-то": Топ чиновников, удививших всю Россию и отдель...
01 января 2019, 10:39
Комедиант Зеленский, выступающий против войны на Донбассе, объявил об участии в выбор...
01 января 2019, 02:52
С Новым Годом от почти бывшeго пpeзидента
01 января 2019, 07:24
"На этом спекулируют сотни тысяч жуликов": политолог расшифровал прогноз Th...
01 января 2019, 07:24
"Иллюзий больше нет": Коротченко об итогах 2018 года в противостоянии США и...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
29 декабря 2018, 20:54
"Шутки заканчиваются": Эксперт об эмбарго для Украины и ужесточении политики России
31 декабря 2018, 08:39
В Financial Times написали о "больших потерях русских" в войне с Украиной
26 декабря 2018, 01:54
Израиль в ударе: После неудачи в Сирии ВВС Израиля вторглись в Ливан
29 декабря 2018, 02:54
«Комсомолка» узнала главные секреты ракетного комплекса «Авангард»
26 декабря 2018, 05:09
"Путин применил климатическое оружие" - в Сети высмеяли заявления Турчинова об украинском флоте в Азовском море
28 декабря 2018, 12:24
″Їх треба потребляти″: Лолите припомнили ″клятых москалей-ворогив″
26 декабря 2018, 11:39
Флот даст отпор: главком ВМФ РФ предупредил США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.