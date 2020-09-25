Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымског...
Главная / Политика

"Советские варвары грабят добрых европейцев": Жителей России возмутила пропаганда ЕС в игрушках

25 сентября 2020, 20:45  •  127 • Политика
Жителей России возмутила пропаганда ЕС в игрушках. Западная компания представила новую коллекцию солдатиков, в наборе есть фигурки русских военнослужащих, которые изображены в очевидно негативном ключе: "Советские варвары грабят добрых европейцев".
Компания D-Day Miniature Studio представила новую коллекцию солдатиков под названием Red Storm over Europe. В наборе присутствуют и фигурки советских военнослужащих, освобождавших Европу в конце Второй мировой войны.
Тем не менее эти игрушечные персонажи изображены в очевидно негативном ключе, отмечает журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале "Поддубный". Он также поделился снимками солдатиков.
Так, освободителей из СССР воплотили в виде мародёров: "Мол, злые советские варвары грабят добрых европейцев". Журналист также нашёл очень символичным тот факт, что сайт компании-производителя находится на польском хостинге.
Пропаганда она такая. Она даже в фигурках. […]. Очень мы, русские, добрые. И очень вялые. И беспечные. У нас много лет пытаются украсть даже правду, а мы всё терпим, - написал Поддубный.
Многих российских интернет-пользователей также возмутили данные игрушки.
Мародёры с бутылкой и перекошенными лицами, они себя изобразили? Свои грехи на нас проецируют? Порочить русского солдата может только тот, кто ему проиграл! - заметил один из комментаторов.
Промывают мозги обывателям, чтобы ненавидели русских и одобряли геноцид против русской нации, - добавил другой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



127
Источник
Похожие новости
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенко в Евросоюзе
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пекину
25 сентября 2020, 03:20
Во Франции ищут, кто "слил" разговор Путина и Макрона о Навальном
25 сентября 2020, 15:15
В Германии назвали условие запуска "Северного потока - 2"
25 сентября 2020, 12:30
"Воскрешение" Навального - только постановка? Оппозиционеру дали три дня на разоблачение
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенк...
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пеки...
25 сентября 2020, 07:00
Заражённая бандеровским вирусом Украина превратилась в безжизненную субстанцию – Волг...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
21 сентября 2020, 23:15
"Ковбои даже товары для ширпотреба произвести не могут!": Болгары оценили слова Путина
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
24 сентября 2020, 18:10
"Чего ещё нужно?": Признание Зеленского о Путине разозлило русских
18 сентября 2020, 21:50
«Не понимаю, почему это сделал»: в Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились странные новости
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.