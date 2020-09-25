"Советские варвары грабят добрых европейцев": Жителей России возмутила пропаганда ЕС в игрушках

Компания D-Day Miniature Studio представила новую коллекцию солдатиков под названием Red Storm over Europe. В наборе присутствуют и фигурки советских военнослужащих, освобождавших Европу в конце Второй мировой войны.

Тем не менее эти игрушечные персонажи изображены в очевидно негативном ключе, отмечает журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале "Поддубный". Он также поделился снимками солдатиков.

Так, освободителей из СССР воплотили в виде мародёров: "Мол, злые советские варвары грабят добрых европейцев". Журналист также нашёл очень символичным тот факт, что сайт компании-производителя находится на польском хостинге.

Пропаганда она такая. Она даже в фигурках. […]. Очень мы, русские, добрые. И очень вялые. И беспечные. У нас много лет пытаются украсть даже правду, а мы всё терпим, - написал Поддубный.

Многих российских интернет-пользователей также возмутили данные игрушки.