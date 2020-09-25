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"Советские варвары грабят добрых европейцев": Жителей России возмутила пропаганда ЕС в игрушках
25 сентября 2020, 20:45 • 127 • Политика
Жителей России возмутила пропаганда ЕС в игрушках. Западная компания представила новую коллекцию солдатиков, в наборе есть фигурки русских военнослужащих, которые изображены в очевидно негативном ключе: "Советские варвары грабят добрых европейцев".
Компания D-Day Miniature Studio представила новую коллекцию солдатиков под названием Red Storm over Europe. В наборе присутствуют и фигурки советских военнослужащих, освобождавших Европу в конце Второй мировой войны.
Тем не менее эти игрушечные персонажи изображены в очевидно негативном ключе, отмечает журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале "Поддубный". Он также поделился снимками солдатиков.
Так, освободителей из СССР воплотили в виде мародёров: "Мол, злые советские варвары грабят добрых европейцев". Журналист также нашёл очень символичным тот факт, что сайт компании-производителя находится на польском хостинге.
Многих российских интернет-пользователей также возмутили данные игрушки.
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