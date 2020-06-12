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"Советская пропаганда работала лучше": Поддубный рассказал об "уроке лицемерия" от Госдепа
12 июня 2020, 01:00 • 66 • Политика
Военный журналист Евгений Поддубный рассказал об "уроке лицемерия" от Госдепа. Так он охарактеризовал новый пост американского ведомства в Twitter, посвящённый ситуации в Ливии и якобы вмешательству России в дела этой страны. "Советская пропаганда работала лучше", - констатировал журналист.
Военный журналист Евгений Поддубный прокомментировал очередной твит на странице Госдепартамента США. На этот раз речь там вновь зашла о Ливии.
Ведомство призвало всех ливийцев "действовать", чтобы Россия и другие государства не могли вмешиваться в суверенитет их страны "ради собственной выгоды".
Журналист назвал данный пост "уроком лицемерия" от Госдепа. Он напомнил, что Вашингтон собственными руками разрушил Ливию и "сконструировал там одну из самых тяжёлых гуманитарных катастроф". Притом американские власти "наследили" таким образом далеко не только там.
По мнению Поддубного, североафриканской стране в действительности поможет защита от информационного давления со стороны Соединённых Штатов.
Он добавил, что страницу Госдепа можно будет ещё как-то воспринимать, только если перевести её "в категорию "юмор и развлечения".
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