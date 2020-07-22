"Совесть меня не мучит": Фургал отшутился о СИЗО, заговорив о предательстве

Напомним, арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, ставший фигурантом уголовного дела об организованных убийствах, сейчас находится в следственном изоляторе "Лефортово".

Во время встречи с журналистом "МК" политик рассказал о своих буднях и проблемах, отметив, что ему не хватает кипятильника и расчёски, а то приходится пятернёй причёсываться.

А ещё выбрал для себя несколько исторических книг из местной библиотеки и высказал надежду на то, что надолго в СИЗО не задержится.

На замечание собеседника про сохранённый под арестом оптимизм Фургал только отшутился, вспомнив анекдот про лесную гостиницу.

"Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: "Если и у нас не заснёте, то вас точно мучит совесть, - тут же рассказал шутку политик, добавив, что спит он отлично: - Совесть меня не мучит".

Впрочем, есть одно, что его беспокоит. Как заявил Фургал, его "мучит только чужое предательство". Однако он тут же философски заметил, что воспринимать жизнь надо такой, какая она есть. Но о каком именно предательстве идёт речь, не уточняется.

Напомним, ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что показания на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала дали соучастники убийств, что ему и вменяется. Заниматься расследованием его уголовного дела будут московские следователи. А оперативное сопровождение, как известно, ведёт ФСБ.

Следствие полагает, что преступления были совершены в 2004-2005 годах. Кроме того, Фургал, как сообщали ранее в СКР, проверяется на причастность к другим тяжким преступлениям на территории трёх регионов - Амурской области, Хабаровского края и Приморского края.