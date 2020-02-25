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"Совершить пакость, оставаясь при этом как бы в стороне": Городской совет Праги проголосовал за появление площади Бориса Немцова

25 февраля 2020, 01:09  •  87 • В мире
Более 4,5 тысячи жителей Праги подписали петицию с просьбой о переименовании площади Pod kaštany, на которой располагается посольство России в Чехии. Городской совет проголосовал за, и теперь в чешской столице появится площадь Бориса Немцова. Президент республики Милош Земан считает, что это политический шаг. По словам его пресс-секретаря Иржи Овчачека, это решение в духе "некоторых чехов": "Совершить пакость, оставаясь при этом как бы в стороне".
Название площади Pod kaštany переводится как "под каштанами".
"В связи с пятой годовщиной со дня убийства известного российского политика Бориса Немцова члены горсовета Праги приняли сегодня решение о присвоении его имени площади, которая до настоящего времени называлась Pod kaštany", - процитировал сайт Lidovky.cz пресс-службу городского совета Праги.
Против переименования выступило около 1,2 тысячи горожан - именно столько подписей стояло под соответствующей петицией. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Ассоциации независимых СМИ и экс-президент республиканской полиции Станислав Новотный.
Церемония открытия доски с новым названием площади состоится 27 февраля - в этот день исполнится пять лет со дня убийства Бориса Немцова.
"Речь однозначно идёт о политическом шаге. Это классическое проявление особенности некоторых чехов - совершить пакость, оставаясь при этом как бы в стороне", - убеждён глава пресс-службы президента Милоша Земана.
Бориса Немцова убили в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. Это произошло в центральной части Москвы. Суд признал исполнителями убийства пять человек. В июле 2017 года каждому из них был вынесен приговор - лишение свободы на срок от 11 до 20 лет.

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