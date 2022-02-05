"Совершенству нет предела": Русские самоходки обошли американскую легенду – военный эксперт

Россия проводит предварительные испытания новых самоходок "Лотос". Они уже обошли американскую легенду - БМП-2 "Бредли", считает военный эксперт Алексей Леонков. "Совершенству нет предела", - заметил он и рассказал о неоспоримых преимуществах разработки.

Ростех сообщил, что в течение года будут завершены предварительные испытания самоходного артиллерийского орудия (САО) "Лотос". Затем Минобороны определит дату государственных испытаний.

"Лотос" – это 120-миллиметровые САО для воздушно-десантных войск. Они способны стрелять на расстояние до 13 километров. Оснащены двигателем мощностью 450 лошадиных сил. Самоходки способны двигаться со скоростью 70 км/ч и имеют запас хода 500 километров.

Алексей Леонков отметил, что базой для "Лотосов" стали БМД-4. Был серьёзно переработан корпус, добавлено мощное основное орудие, сочетающее классическую функцию, а также функции гаубицы и миномёта. САО универсальны за счёт калибра, позволяющего использовать широкий спектр кассетных и артиллерийских снарядов.

Самоходки предназначены для выполнения боевых задач в тылу противника и при штурме его плацдармов. Они осуществляют огневую поддержку десанта, уничтожая живую и бронированную силу врага.

"Лотосу" уступает даже американская легенда БМП-2 "Бредли". Разработка США проигрывает и по калибру, и по боевым возможностям, отметил военный эксперт. Аналогов перспективной русской самоходке в мире ещё нет.

"Совершенству нет предела. Понятно, что сейчас там ставят всё самое современное: систему ведения огня, возможность работы в составе разведывательно-огневого контура", - цитируют Леонкова "Народные Новости".