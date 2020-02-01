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"Совершенно удивительный момент": Соловьёв указал на характерную особенность Мишустина
01 февраля 2020, 07:54 • 96 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв, как и ранее военкор "КП" Александр Коц, подметил характерную особенность нового премьер-министра Михаила Мишустина. Если Коц обратил внимание на то, что Мишустин в своей речи употребляет понятие "наши люди" - не "граждане России", не "жители нашей страны", а именно "наши люди", то Соловьёв уловил другое. Так, по мнению телеведущего, "совершенно удивительный момент" в том, что глава правительства не обвинял журналистов в неверной трактовке слов, а пенял чиновникам.
Известный российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв подметил характерную особенность нового премьер-министра Михаила Мишустина. Ранее военкор Александр Коц обратил внимание на то, что председатель правительства, говоря о народе, употребляет не казенные выражения "население", "граждане России", а прямое и близкое каждому - "наши люди".
Соловьёв в беседе с Царьградом поделился своими наблюдениями. Так, по мнению ведущего, важно, что новый премьер не набрасывается с упреками на журналистов, - мол, те неверно транслируют информацию.
По его словам, новый премьер "очень неравнодушный, живой и очень открытый человек".
"Это не значит, что на него можно влиять или переубедить, если он во что-то не верит. Но Мишустин всегда очень серьёзно относится к сбору и анализу информации и быстро и чётко делает все необходимые изменения и поправки. Для того, чтобы люди понимали чётко", - пояснил Соловьев.
Тут важно понимать, подчеркнул он, что Мишустин один из тех представителей власти, которые не просто слушают, но и слышат чаяния граждан.
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