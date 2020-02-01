"Совершенно удивительный момент": Соловьёв указал на характерную особенность Мишустина

Известный российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв подметил характерную особенность нового премьер-министра Михаила Мишустина. Ранее военкор Александр Коц обратил внимание на то, что председатель правительства, говоря о народе, употребляет не казенные выражения "население", "граждане России", а прямое и близкое каждому - "наши люди".

Соловьёв в беседе с Царьградом поделился своими наблюдениями. Так, по мнению ведущего, важно, что новый премьер не набрасывается с упреками на журналистов, - мол, те неверно транслируют информацию.

Вчера был совершенно удивительный для нашей власти и очень характерный для самого Михаила Владимировича момент, когда во время заседания правительства он сказал: "Наши люди волнуются по поводу двух новостей, которые мы неправильно объяснили". То есть не было обвинения журналистов, людей, нет. Речь шла о том, что "мы" людям не объяснили правильно, "нам" этого делать нельзя. Это показывает, что моментально работает обратная связь. И это очень характерно для Мишустина, - заявил телеведущий.

По его словам, новый премьер "очень неравнодушный, живой и очень открытый человек".

"Это не значит, что на него можно влиять или переубедить, если он во что-то не верит. Но Мишустин всегда очень серьёзно относится к сбору и анализу информации и быстро и чётко делает все необходимые изменения и поправки. Для того, чтобы люди понимали чётко", - пояснил Соловьев.

Тут важно понимать, подчеркнул он, что Мишустин один из тех представителей власти, которые не просто слушают, но и слышат чаяния граждан.