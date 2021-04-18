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"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад

18 апреля 2021, 04:05  •  67 • Политика
Западная пресса перенесла в Сибирь границу России с Украиной. Политолог Владимир Корнилов раскрыл, как Западом создаётся паника вокруг мифической русской угрозы.
За последние недели появилось множество материалов в западных СМИ, рассказывающих о том, что войска России стоят чуть ли не на границе с Украиной. Как пресса манипулирует фактами для нагнетания "угрозы" со стороны России, показал на конкретных примерах политолог Владимир Корнилов.
Так, он приводит сюжет британского телеканала Sky News о том, как Россия "перебрасывает военные подразделения поближе к границам с Украиной". При этом в кадре российская военная база в Воронежской области. Она находится в 200 км от границы с Украиной. Корнилов указывает, что для вторжения в Незалежную гораздо логичнее было бы стянуть войска к Белгороду, который всего в 40 км от Харьковской области.
Доходит до смешного. Британцам позволяют снимать практически всё, что они хотят. А те продолжают гнуть свою линию. Дескать, если всё показывают, значит, точно что-то задумали.
Чтобы доказать готовящуюся "российскую агрессию", западные авторы игнорируют здравый смысл, географию, факты,
- отмечает Владимир Корнилов в материале для "РИА Новости".
По его словам, в одной и той же статье можно встретить противоречащие друг другу утверждения, что "русские войска вторглись на Украину в 2014 году" и что сейчас "русские войска подтягиваются к границам Украины". Тот факт, что утверждения взаимоисключающие, западных журналистов не волнует.
Однако больше всего Корнилова посмешила статья в британской газете Daily Mirror. В материале под заголовком "Россия увеличивает численность своих войск у границы с Восточной Украиной" красуется фотография учений в Новосибирской области.
Так читатели Mirror, видимо, и думают, что Сибирь - это где-то на украинской границе,
- иронизирует политолог.

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