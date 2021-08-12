"Совершенно секретно": ФСБ просит арестовать предполагаемого главу НИПГС, но не уточняет детали

ФСБ России просит арестовать предполагаемого главу НИПГС, но при этом отказывается уточнять детали, ссылаясь на гриф "Совершенно секретно".

Федеральная служба безопасности ходатайствует об аресте Куранова А.Л. Фамилия и инициалы этого человека совпадают с ФИО гендиректора "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) - Александра Леонидовича Куранова. Об этом представитель Лефортовского суда Москвы рассказал агентству РИА Новости.

Детали при этом не уточняются, поскольку дело имеет гриф "Совершенно секретно".

Александр Куранов является главой и главным конструктором НИПГС. Его специализация - физика и химия плазмы. Выступает автором 120 научных работ и обладателем множества патентов.

Напомним, что в декабре прошлого года Лефортовский суд арестовал учёного из Центрального аэрогидродинамического института Анатолия Губанова, который специализируется на разработке авиационной гиперзвуковой техники. Его подозревают в госизмене.