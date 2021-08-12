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"Совершенно секретно": ФСБ просит арестовать предполагаемого главу НИПГС, но не уточняет детали

12 августа 2021, 16:15  •  140 • Политика
ФСБ России просит арестовать предполагаемого главу НИПГС, но при этом отказывается уточнять детали, ссылаясь на гриф "Совершенно секретно".
Федеральная служба безопасности ходатайствует об аресте Куранова А.Л. Фамилия и инициалы этого человека совпадают с ФИО гендиректора "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) - Александра Леонидовича Куранова. Об этом представитель Лефортовского суда Москвы рассказал агентству РИА Новости.
Детали при этом не уточняются, поскольку дело имеет гриф "Совершенно секретно".
Александр Куранов является главой и главным конструктором НИПГС. Его специализация - физика и химия плазмы. Выступает автором 120 научных работ и обладателем множества патентов.
Напомним, что в декабре прошлого года Лефортовский суд арестовал учёного из Центрального аэрогидродинамического института Анатолия Губанова, который специализируется на разработке авиационной гиперзвуковой техники. Его подозревают в госизмене.

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