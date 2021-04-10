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"Совершенно неуместно": Американский разведчик резко осудил жест военного атташе на Украине
10 апреля 2021, 10:00 • 52 • Политика
Бывший офицер военной разведки США Филип Джиральди резко осудил странный жест военного атташе из Штатов, прибывшего на Украину. По словам экс-разведчика, "это совершенно неуместно".
Накануне главу делегации США, которая якобы приехала "мирить" стороны конфликта после обострения ситуации, заметили с нашивкой украинских радикалов. У атташе по вопросам армии и обороны полковника Бриттани Стюарт оказался на плече шеврон с нацистским лозунгом и черепом. Его увидели на снимках, которые поместил пресс-центр штаба Операции объединённых сил Украины в своём фотоотчёте. На шевроне была вышита надпись "Украина или смерть". Официального комментария к этому обстоятельству пока не последовало.
По мнению Джиральди, подобный выпад американского военного совершенно неуместен.
"Я удивлен, что это терпят", - сказал он в комментарии для "РИА Новости".
По словам разведчика, ранее он не сталкивался с тем, "чтобы военнослужащий позволял себе вольность с тем, что он носит". Он отметил, что в данном случае "это определённо политическое заявление, демонстрирующее солидарность с украинской обороной" против "угрозы" из России.
Напомним, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс на передовой ВСУ заметили нацистский флаг. Однако руководитель государства не увидел в этом никакой проблемы.
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