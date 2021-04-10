"Совершенно неуместно": Американский разведчик резко осудил жест военного атташе на Украине

Бывший офицер военной разведки США Филип Джиральди резко осудил странный жест военного атташе из Штатов, прибывшего на Украину. По словам экс-разведчика, "это совершенно неуместно".

Накануне главу делегации США, которая якобы приехала "мирить" стороны конфликта после обострения ситуации, заметили с нашивкой украинских радикалов. У атташе по вопросам армии и обороны полковника Бриттани Стюарт оказался на плече шеврон с нацистским лозунгом и черепом. Его увидели на снимках, которые поместил пресс-центр штаба Операции объединённых сил Украины в своём фотоотчёте. На шевроне была вышита надпись "Украина или смерть". Официального комментария к этому обстоятельству пока не последовало.

По мнению Джиральди, подобный выпад американского военного совершенно неуместен.

"Я удивлен, что это терпят", - сказал он в комментарии для "РИА Новости".

По словам разведчика, ранее он не сталкивался с тем, "чтобы военнослужащий позволял себе вольность с тем, что он носит". Он отметил, что в данном случае "это определённо политическое заявление, демонстрирующее солидарность с украинской обороной" против "угрозы" из России.

Напомним, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс на передовой ВСУ заметили нацистский флаг. Однако руководитель государства не увидел в этом никакой проблемы.