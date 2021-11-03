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"Совершенно нетерпимая ситуация": Отношения России и США опаснее холодной войны - Рябков
03 ноября 2021, 00:00 • 94 • Политика
Рябков назвал текущий кризис в отношениях России и США опаснее холодной войны. "Это совершенно нетерпимая ситуация", - отметил он.
Нынешний кризис в отношениях России и США может быть опаснее холодной войны. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на форуме "Диалог Форт-Росс", в котором принял участие в онлайн-формате.
Он объяснил, что даже в период холодной войны были чёткие рамки и правила, которых СССР и США чётко придерживались. В настоящий же момент ситуация совершенно иная, никто не знает, чего ждать.
- подчеркнул Сергей Рябков.
Чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля, Россия предложила США направить дополнительных дипломатов в русское посольство для нормализации оказания консульских услуг. Потому что в нынешнем виде американское посольство не может выполнять даже самых базовых функций.
- сказал Рябков.
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