"Совершенно недопустимо, особенно для своей должности": Витязева о конфликте члена СПЧ Винокуровой с Шахназаровым

В Сети разгорелся скандал между известными лицами. С одной стороны - активистка Анна Левченко и член СПЧ Екатерина Винокурова, по другую сторону оказался журналист и телеведущий Михаил Шахназаров. Ситуацию для Царьграда прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева, также оказавшаяся втянутой в скандал.

По её словам, Винокурова всегда очень эмоционально реагирует, когда дело касается её друзей. И она бросается "в атаку на амбразуру", совершенно не замечая того, как обижает других людей.

"Она, будучи членом Совета по правам человека при Президенте РФ, ведёт себя совершенно недопустимо, особенно относительно этой должности", - отметила Витязева в интервью Царьграду.

Также журналистка отметила, что в своих нападках Винокурова апеллирует к эмоциям. Например, она упорно называет Шахназарова прибалтом или эстонцем, а саму Витязеву - "некой украинкой".

"И это опять-таки один из самых мягких эпитетов, которым она меня награждала. При этом мы с ней, подчёркиваю, не знакомы лично абсолютно", - указала Юлия Витязева.

Она добавила, что единственное, что Винокурова может ей предъявить, так это осуждение московских протестов, участники которых проявляли по отношению к силовикам агрессию и призывали к беспорядкам. Винокурова их тогда активно защищала.