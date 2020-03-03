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"Совершенно недопустимо, особенно для своей должности": Витязева о конфликте члена СПЧ Винокуровой с Шахназаровым
03 марта 2020, 11:35 • 161 • Политика
Член СПЧ Екатерина Винокурова занимается травлей в соцсетях журналиста Михаила Шахназарова. Скандал прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева. "Она (Винокурова), будучи членом Совета по правам человека при президенте России, ведёт себя совершенно недопустимо, особенно относительно этой должности", - считает журналистка.
В Сети разгорелся скандал между известными лицами. С одной стороны - активистка Анна Левченко и член СПЧ Екатерина Винокурова, по другую сторону оказался журналист и телеведущий Михаил Шахназаров. Ситуацию для Царьграда прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева, также оказавшаяся втянутой в скандал.
По её словам, Винокурова всегда очень эмоционально реагирует, когда дело касается её друзей. И она бросается "в атаку на амбразуру", совершенно не замечая того, как обижает других людей.
Также журналистка отметила, что в своих нападках Винокурова апеллирует к эмоциям. Например, она упорно называет Шахназарова прибалтом или эстонцем, а саму Витязеву - "некой украинкой".
Она добавила, что единственное, что Винокурова может ей предъявить, так это осуждение московских протестов, участники которых проявляли по отношению к силовикам агрессию и призывали к беспорядкам. Винокурова их тогда активно защищала.
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