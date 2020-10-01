"Совершали первые вылеты в три часа утра": Асад раскрыл тактику русских солдат в Сирии

В частности, Асад в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о том, что русские военные в Сирии трудятся не покладая рук. Исходя из его слов, тактика прозрачна и проста - работать на совесть, не лениться и совершенствоваться.

Как отметил Асад, русские в САР действительно не сидят сложа руки.

"Например, в разгар сражений пилоты совершали первые вылеты в три часа утра, ещё до восхода солнца, а заканчивали работать уже за полночь", - сказал он, отметив, что у солдат просто не было времени на отдых.

По словам Асада, сирийские военные, сотрудничавшие с русскими, в один голос заявляют - армия России отличается не только хорошим техническим оснащением, но и высоким профессионализмом военнослужащих.

Касательно же российского Минобороны, Асад особо подчеркнул, что это российское ведомство вызывает большое доверие, без которого сотрудничество двух стран в вопросах выполнения поставленных задач было бы просто невозможно. Он также сравнил Министерство обороны с "зонтиком", "под прикрытием которого проходят действия "на земле", имеющие как военный, так и политический характер".