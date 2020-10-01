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"Совершали первые вылеты в три часа утра": Асад раскрыл тактику русских солдат в Сирии
01 октября 2020, 15:10 • 127 • Политика
Сирийский лидер Башар Асад в ходе интервью раскрыл тактику русских в Сирии. Она оказалась одновременно проста и сложна. "Совершали первые полёты в три часа утра", - привёл пример Асад.
В частности, Асад в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о том, что русские военные в Сирии трудятся не покладая рук. Исходя из его слов, тактика прозрачна и проста - работать на совесть, не лениться и совершенствоваться.
Как отметил Асад, русские в САР действительно не сидят сложа руки.
"Например, в разгар сражений пилоты совершали первые вылеты в три часа утра, ещё до восхода солнца, а заканчивали работать уже за полночь", - сказал он, отметив, что у солдат просто не было времени на отдых.
По словам Асада, сирийские военные, сотрудничавшие с русскими, в один голос заявляют - армия России отличается не только хорошим техническим оснащением, но и высоким профессионализмом военнослужащих.
Касательно же российского Минобороны, Асад особо подчеркнул, что это российское ведомство вызывает большое доверие, без которого сотрудничество двух стран в вопросах выполнения поставленных задач было бы просто невозможно. Он также сравнил Министерство обороны с "зонтиком", "под прикрытием которого проходят действия "на земле", имеющие как военный, так и политический характер".
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