"Совал мне какие-то рубли!": С русских не стали брать дань в Карабахе. Канада переврала жест

С русских не стали брать дань в Канаде и угостили бесплатным кофе в продуктовом магазине Карабаха. Эта история опубликована на странице "Nasha Canada - Наша Канада" в Twitter, авторы отчаянно её переврали.

"В Карабахе продавщица не взяла денег с российского "миротворца".

- У него ни манатов, ни лир, ни евро, ни долларов. Совал мне какие-то рубли. Кому они нужны?! Пусть Путину их пошлёт на новый бункер! - заявила продавщица".

Такое сообщение появилось в паблике (орфография и пунктуация сохранены).

Скриншот: Twitter/@NashaCanada

На самом же деле российский солдат не "совал" никаких денег - наличных у него просто не было. А зарплатную карту магазин не принимает - нет терминала. Этот трогательный случай произошёл в продуктовом магазине города Бердзор. Поняв, что кофе купить не удастся, российские миротворцы собирались покинуть торговую точку, но продавщица поинтересовалась, что они собирались приобрести. Когда узнала, что всего лишь кофе, женщина их просто угостила.