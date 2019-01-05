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"Соучредитель новой Украины": Порошенко заявил о неподкупности Варфоломея
05 января 2019, 15:24 • 167 • Политика
Как утверждает президент Украины Петр Порошенко, Константинопольский патриарх Варфоломей неподкупен, и его нужно считать "соучредителем новой Украины".
Константинопольского патриарха Варфоломея необходимо считать "соучредителем новой Украины". Об этом рассказал украинский президент Петр Порошенко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Варфоломей пытается подчинить Украину и заработать на этом. Однако Порошенко отрицает факт подкупа предстоятеля Константинопольской Церкви и обвиняет Кремль в "фальсификациях".
"В мире нет денег, которые могли бы купить таких людей, как его святейшество Варфоломей", - поведал он в интервью изданию "Неа".
Напомним, ранее депутат Верховной рады Виталий Куприй рассказал о том, что команда Петра Порошенко начала готовить массовую фальсификацию на президентских выборах, запланированных на весну 2019 года.
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