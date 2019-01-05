"Соучредитель новой Украины": Порошенко заявил о неподкупности Варфоломея

Как утверждает президент Украины Петр Порошенко, Константинопольский патриарх Варфоломей неподкупен, и его нужно считать "соучредителем новой Украины".

Константинопольского патриарха Варфоломея необходимо считать "соучредителем новой Украины". Об этом рассказал украинский президент Петр Порошенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Варфоломей пытается подчинить Украину и заработать на этом. Однако Порошенко отрицает факт подкупа предстоятеля Константинопольской Церкви и обвиняет Кремль в "фальсификациях".

"В мире нет денег, которые могли бы купить таких людей, как его святейшество Варфоломей", - поведал он в интервью изданию "Неа".

Напомним, ранее депутат Верховной рады Виталий Куприй рассказал о том, что команда Петра Порошенко начала готовить массовую фальсификацию на президентских выборах, запланированных на весну 2019 года.