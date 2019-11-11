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"Сотрудничаем с НАТО и готовы ответить": Глава Минобороны Украины - о планах в случае "агрессии" России

11 ноября 2019, 22:09  •  79 • В мире
Руководитель украинского Минобороны заявил, что страна готова сама защитить себя, если Россия проявит агрессию. При этом Алексей Загороднюк открыто признаёт, что Украина сотрудничает с НАТО, альянс готовит бойцов, а также "помогает техникой и оружием".
Алексей Загороднюк дал интервью телеканалу "1+1". Ведущая процитировала бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, который говорил: есть шанс, что Россия нападёт на Украину. Журналистка спросила, есть ли план на этот случай и как страна будет отвечать. Алексей Загороднюк заявил, что Украина может самостоятельно защититься от военной агрессии. Военные будут придерживаться заранее разработанного плана.
"У нас есть готовый ответ на подобный сценарий", - цитирует "РИА Новости" главу Минобороны Украины.
Интересно, что Загороднюк не отрицает: Украина принимает помощь НАТО. Речь идёт и о подготовке бойцов, и о поставках техники и оружия. Во время интервью глава Минобороны также заявил, что в стране нужно отменить призыв и оставить лишь профессиональную армию "по стандартам НАТО".

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