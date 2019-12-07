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"Сотни человек погибли, а мы знали и молчали": Норвегия призналась в своей трусости после трагедии в Североморске

07 декабря 2019, 19:09  •  143 • В мире
В свете произошедшего в августе взрыва при испытаниях ракетного двигателя под Архангельском Норвегия в очередной раз потребовала от России уведомлять её о любых опасных чрезвычайных происшествиях. Наши соседи вспомнили о произошедшем 35 лет назад взрыве в Североморске: тогда погибло несколько сотен человек, но советские СМИ об этом не сообщали, как и норвежские.
В 1984 году в Североморске взорвался оружейный склад. Взрыв был огромной силы и напоминал ядерный. Погибли сотни людей, в городе была паника, началась спешная эвакуация... Но советские СМИ, не желая разрушать тщательно оберегаемый образ идеального социалистического государства, не предали трагедию огласке. Не сделали этого и члены НАТО, хотя о взрыве знали.
Автор статьи в норвежской NRK уверен, что Норвегия, например, просто струсила: тогдашний госсекретарь Оддмунд Хаммерстад рассказал, что, даже получив от разведки данные о взрыве, они решили, что сообщать об этом нет надобности.
По словам Хаммерстада, тогда было принято молчать - политика замалчивания была распространена не только в СССР, но и в НАТО. А норвежские дипломаты в СССР были настолько ограничены в получении информации, что расспрашивали бабушек у подъездов, чтобы узнать хоть что-то интересное.
Автор материала проводит параллели между взрывом в Североморске и недавним взрывом под Архангельском. По его информации, последствия взрыва не были такими безобидными, какими их пытаются представить российские власти и СМИ: например, врачей, лечивших раненых, предупредили о радиационной опасности и взяли с них подписку о неразглашении.
Норвежский журналист рассматривает это как очередное стремление России избежать огласки: например, Норвегия о взрыве узнала не от российских коллег, а из СМИ, что совершенно недопустимо. Автор опасается возникновения очередного железного занавеса, который будет слишком плотным, чтобы остальные страны получали какую-то информацию из России.

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