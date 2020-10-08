Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / В мире

"Состояние стабильно": У митрополита Черногорского Амфилохия выявили коронавирус

08 октября 2020, 04:50  •  20 • В мире
У митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия выявили коронавирус. Его перевезли в Подгорицу. "Состояние стабильно", - сообщили в пресс-службе Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви.
В сообщении говорится, что несколько дней митрополит провёл в самоизоляции, хотя его постоянно наблюдали врачи. На данный момент он чувствует себя хорошо. Стали известны результаты COVID-теста - он положительный.
Митрополита Амфилохия перевезли в Клинический центр в Подгорице, так как там ему смогут обеспечить лучшие условия лечения. В центре он будет пребывать до тех пор, пока инфекция остаётся в его организме.
"Общее мнение врачей - состояние здоровья митрополита <…> совершенно стабильно и под контролем", - сообщили в пресс-службе.
В митрополии призвали верующих молиться о скором исцелении 82-летнего митрополита Амфилохия.
В Черногории на каждые 100 тысяч населения фиксируется примерно 1700 заражённых. По данным портала Vijesti, Минздрав страны, вероятно, занижает статистику. Черногория была последней из европейских стран, куда пришёл вирус. 25 мая власти объявили о том, что вся территория свободна от COVID-19. Заявление было сделано перед началом туристического сезона и незадолго до парламентских выборов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
07 октября 2020, 19:40
Самолёт-разведчик пролетел над российской базой в Гюмри и "вырубился"
07 октября 2020, 05:55
Что нас может добить до конца года: Шесть прогнозов Stratfor
07 октября 2020, 19:40
Турки в Сирии попытались не пустить русских. Но сами подставились
07 октября 2020, 07:45
В Китае оценили интерес Эрдогана: "Турция снова делает какую-то гадость"
07 октября 2020, 21:30
Изощрённый способ шпионажа США на Дальнем Востоке раскрыт
07 октября 2020, 17:45
«Величайшее политическое преступление»: Трамп поручил рассекретить все документы по делу о «связях» с Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 октября 2020, 23:20
"До сих пор не верит, что он президент": В Сети появились фото встречи Зеле...
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином...
08 октября 2020, 01:10
Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
08 октября 2020, 01:10
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остановлено
08 октября 2020, 01:10
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2020, 16:40
Скандал на Украине: Ан-26 разбился из-за того, что пропускал борт с сыном командующего ВВС?
04 октября 2020, 13:45
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских" наёмников в Карабахе
02 октября 2020, 01:15
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
02 октября 2020, 00:20
Свыше тысячи убитых и почти 200 танков. Армения раскрыла потери Азербайджана в Карабахе
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
02 октября 2020, 02:10
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Навального в ООН
03 октября 2020, 01:05
"На Ефремова похож": Европе представили первого трансгендерного вице-премьера
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.