"Состояние стабильно": У митрополита Черногорского Амфилохия выявили коронавирус

В сообщении говорится, что несколько дней митрополит провёл в самоизоляции, хотя его постоянно наблюдали врачи. На данный момент он чувствует себя хорошо. Стали известны результаты COVID-теста - он положительный.

Митрополита Амфилохия перевезли в Клинический центр в Подгорице, так как там ему смогут обеспечить лучшие условия лечения. В центре он будет пребывать до тех пор, пока инфекция остаётся в его организме.

"Общее мнение врачей - состояние здоровья митрополита <…> совершенно стабильно и под контролем", - сообщили в пресс-службе.

В митрополии призвали верующих молиться о скором исцелении 82-летнего митрополита Амфилохия.

В Черногории на каждые 100 тысяч населения фиксируется примерно 1700 заражённых. По данным портала Vijesti, Минздрав страны, вероятно, занижает статистику. Черногория была последней из европейских стран, куда пришёл вирус. 25 мая власти объявили о том, что вся территория свободна от COVID-19. Заявление было сделано перед началом туристического сезона и незадолго до парламентских выборов.